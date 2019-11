Ihn kennt jeder. Von Sonntagberg, Waidhofen über Ybbsitz und Gresten bis nach Reinsberg und Randegg ist der gebürtige Waidhofner bestens bekannt. Denn seit 16 Jahren sorgt Christian Wagner von der Firma Engelbrechtsmüller dafür, dass Feuerstätten ordnungsgemäß gereinigt sind. Somit ist der sympathische Rauchfangkehrermeister nicht nur zu Silvester ein wahrer Glücksbringer, denn eine regelmäßige Begehung und damit Reinigung der Rauchfänge, war und ist essenziell (siehe Infobox).

„Wir haben heute natürlich weitaus moderne Gerätschaften mit hochsensiblen Kehr- und Messgeräten zur Verfügung, aber im Grunde hat sich an unserer eigentlichen Arbeit nicht viel geändert“, erklärt Christian Wagner. „Werkezeuge wie Kehrbesen sowie Schereisen verwenden wir auch heute noch und auch unsere auffällige Berufskleidung hat sich über die Jahrhunderte kaum geändert.“

Und was machen nun Rauchfangkehrer ganz genau? „Wir Rauchfangkehrer kehren, reinigen und kontrollieren auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen private, öffentliche und industrielle Feuerungsanlagen und Abgasanlagen. Wir erstellen außerdem bei nachträglichen Ein- und Umbauten Kaminbefunde, beraten Kunden in feuerungs- und heizungstechnischen Belangen, in Energiespar-, Umwelt- und Klimaschutzfragen.“ Gearbeitet wird bei den Kunden vor Ort, auf hohen Dächern im Freien, auf Dachböden und in Kellern.

Berufswunsch

Begonnen hat alles für den heute 31-jährigen Familienvater von zwei Söhnen im Alter von elf und acht Jahren bereits in der Hauptschulzeit. „Mein Bruder hatte einen Freund, den Ernst Wührer, der Rauchfangkehrer war und so kam ich mit dem Beruf in Kontakt. Ab der dritten Klasse Hauptschule machte ich in den Ferien Praktika bei der Firma Engelbrechtsmüller und habe die Gesellen bei der Arbeit begleitet. So erhielt ich einen guten Eindruck von den Tätigkeiten eines Rauchfangkehrers. Das hat mir so gefallen, dass ich im Sommer 2003 meine Lehre begann.“ Sechs Jahre später legte Christian Wagner die Meisterprüfung ab und bereut es bis heute kein bisschen.

Vor allem der Kontakt zu den Kunden und die ständigen Neuerungen, die das Berufsbild mit sich bringt, sind es, die dem Ybbstaler so gefallen. Und wie hält sich der Rauchfangkehrermeister für seinen Beruf fit? „Momentan baue ich daheim um. Da erspare ich mir jegliche sportliche Betätigung“, meint Christian Wagner schmunzelnd, der stolz darauf ist, dass das traditionelle Handwerk seiner Zunft heuer in die Liste des Immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde.