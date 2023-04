Ultraradsportler Christoph Strasser kennt nicht nur die Höhen. Zwei krankheitsbedingte Aufgaben beim Race Across America, ein schwerer Trainingsunfall oder die corona-bedingte Absage des 24 Stunden Weltrekordversuches auf einer Autorennstrecke in Colorado haben auch beim 6-fachen Race Across America und 4-fachen Race Around Austria Sieger Spuren hinterlassen.

Wie man sich trotzdem immer wieder motiviert, aus Rückschlägen stärker herausgeht, wie man die Motivation aufbringen kann, um quer durch Amerika knapp 5.000 Kilometer in nur 8 Tagen mit dem Rad zurückzulegen und wie er es geschafft hat, als erster Mensch mehr als 1.000 Kilometer in 24 Stunden zu fahren, erzählt er bei der „OUTDOOR – Sport & Bike“ in einem spannenden Multimediavortrag.

Zusätzlich wird Strasser in Wieselburg über seine neue Herausforderung berichten, die er im Juli 2022 in Angriff nahm: Das Transcontinental Race, das die Teilnehmer über 4.000 Kilometer von Belgien an die bulgarische Küste des Schwarzen Meeres führte.

4.000 Kilometer ohne Betreuerteam

Im Gegensatz zum Race Across America war er hier ohne Betreuerteam, das ihn normalerweise rund um die Uhr begleitet, versorgt und motiviert, unterwegs. Gepäckmitnahme, Navigation, Verpflegung und Pausenstrategie müssen völlig selbstständig und ohne Hilfe von außen bewerkstelligt werden. Damit begab sich Christoph aus seiner Komfortzone und stellte sich einer neuen und für ihn unbekannten Challenge.

Beeindruckende Bilder, emotionale Videos und unterhaltsame Anekdoten runden seinen Vortrag ab, der nicht nur für Sportler und Radfahrer interessant ist, sondern auch Tipps und Einblicke in die Themen Motivation, Zielsetzung und die Wichtigkeit eines eingespielten Teams für jeden Menschen liefert.

Christoph Strasser.

„Der Weg ist weiter als das Ziel 2.0“.

Fr., 21. April, 17-19 Uhr