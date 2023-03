Das Cider & Spring Festival ist das neue Eventhighlight in Amstetten. Am 14. und 15. April, jeweils ab 12 Uhr, begrüßen wir voller Genuss den Frühling in der Remise.

Das zweitägige Festival umfasst ein hochwertiges Programm mit DJ-Auftritten und Live-Bands sowie Vorträgen und Workshops. Wir lassen heimische Kulinarik in einem jungen, naturgebundenen Look erblühen.

Freut euch auf eine Veranstaltung, die modernes Ambiente und Festivalflair mit traditioneller Mostviertler Note verbindet:

• Regionales Street Food (Mostviertel neu interpretiert)

•Mostviertel Craft Tasting

•The Buffalo Bells

•Und vieles mehr!

Weitere Informationen: www.cider-festival.at

Das Organisationsteam rund um die AVB Kultur & Freizeit GmbH und dem Stadtmarketing Amstetten in Kooperation mit Mostviertel Tourismus und der Moststraße freut sich auf euch!