Hofladen – Rindfleisch ab Hof – Schule am Bauernhof.

In Ybbs führt Silke Dammerer gemeinsam mit ihrer Familie den „Dammererhof“.

Am Hof werden ca. 70 Kalbinnen gehalten. „Unsere Tiere leben in Freilaufboxen und werden mit hofeigenem Futter, natürlich gentechnikfrei, gefüttert“, erklärt die engagierte Bäuerin.

Vor einigen Jahren begann die Familie, das Fleisch selbst zu vermarkten. Dieses ist auf Vorbestellung und im Onlineshop erhältlich. Auch Schweinefleisch, Fisch, Pute, Hendl und Lamm können über den Dammererhof bestellt werden, ebenso das „Gemüsekisterl“.

Im Jahr 2018 wurde der eigene Hofladen am Betrieb eröffnet. Freitags und samstags sind hier über 300 regionale Produkte erhältlich – vieles davon verpackungsfrei! Mit der Aktion „Schule am Bauernhof“ lernen Schulklassen über die tägliche Arbeit am Hof und wie wertvoll regionale Lebensmittel sind. Ganz neu ist der Seminarraum mit Küche und Blick in den Kuhstall.

Am Dammererhof

office@amdammererhof.at

0676/40 29 176

3370 Ybbs/Donau

Reiteringerstraße 47

www.amdammererhof.at