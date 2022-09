Darf ich mich vorstellen?

Sympathische 32 Jahre jung, verheiratet, zweifache Mutter und 14 Dienstjahre – das sind die persönlichen Eckdaten von Antonija Redl, verantwortlich für das Personalwesen bei der Firma Ötscher Berufskleidung in Amstetten.

„Nach der Handelsschule startete ich im Oktober 2008 bei Ötscher durch. Zwei Jahre im Empfang, später im Verkaufsinnendienst. Der Abteilung bin ich nach meinen Karenzjahren treu geblieben“, so Redl, die sich für ihre verantwortungsvolle Tätigkeit mit großer Firmenunterstützung weiterentwickelt hat und ihren Job heute in Teilzeit verrichtet.

Flexible Zeitmodelle für 90 Mitarbeiter

„Die Flexibilität ist bei Ötscher großartig“, findet sie großes Lob für ihren Arbeitgeber. „Für unsere 90 Mitarbeiter gibt es viele verschiedene Zeitmodelle!“ Als Mutter und Teil einer Belegschaft mit über 85 % Frauenquote weiß nicht nur sie das zu schätzen.

Lob findet Redl auch für das ausgezeichnete Arbeitsklima im Haus. „Bei uns sind mehrere Generationen und Nationalitäten respektvoll mit gegenseitiger Wertschätzung am Werk. Das findet man nicht überall!“ Ein Verdienst, den sie unter anderem der familiären Firmenstruktur und teambildenden Maßnahmen zuschreibt.

Ein wenig Sorge verspürt sie nur beim Gedanken an die Pensionsabgänge in den kommenden Jahren. Während die Babyboomer-Generation in den wohlverdienten Ruhestand geht, ist sie auf der Suche nach jungen Kräften, die das Ötscher-Gen übernehmen, und den Familienbetrieb in die nächste Generation begleiten wollen.

„Wir können kollektivvertraglich keine großen Sprünge machen, aber wir bieten ein deutliches Mehr an Herzlichkeit“, freut sich Redl auf neue Kolleginnen und Kollegen!