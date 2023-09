Das Angebot ist schon reizvoll!

Sieben Jahre Garantie, einfache Bedienung und sehr gute Ausstattung – Kia hat den Rio mit vielen Bonis ausgestattet und behauptet sich deshalb mit gutem Grund seit vielen Jahren als Bestseller in der Vier-Meter-Klasse.

Das Autohaus Zellhofer, der führende Kia-Partner im Mostviertel, legt aktuell noch einen Kaufanreiz drauf: „Wir sind in der glücklichen Lage, jetzt auf viele Lager- und Vorführmodelle zugreifen zu können. Da ist sicher für jeden Interessenten etwas dabei“, freut sich Junior-Chef Christoph Zellhofer. „Noch kann man aus allen Motorisierungen, Farben und Ausstattungen wählen!“

Was machte den kompakten Koreaner so beliebt? Da ist zunächst das Design. Als Koproduktion der Designzentren in Frankfurt, Irvine (Kalifornien) und Namyang (Korea) spiegelt der Kia Rio in der aktuellen Version den modernen Trend im Kleinwagensegment wider.

Reichlich Ausstattung und 7 Jahre Garantie

Mit 4,07 Metern Länge und lediglich 1,45 Metern Höhe macht er sich gut auf der Straße. Dazu bietet Kia reichlich Ausstattung und so viel Garantie wie kein anderer Hersteller. Was für viele vielleicht ganz wichtig ist: fünf Türen sind beim Rio Serie. Fünf Personen dürfen sitzen. Besser sind allerdings vier! Positiv: Die Rücksitzbank lässt sich auch teilweise umklappen, was den Laderaum vergrößert.

Erstaunlich geräumig fällt das Platzangebot für Fahrer und Beifahrer aus. Die Sitze sind bequem und auch die Umgebung ist einladend. Dank weniger Schalter und einer einfachen Bedienung fühlt man sich rasch „zu Hause“.

Viel intelligente Fahrerassistenz

Ganz groß ist der „Kleine“ in Sachen Sicherheit. Über ein autonomes Notbremssystem inkl. Fußgängererkennung verfügt er ebenso wie über einen Spurhalte- & Spurfolgeassistenten und adaptiven Tempomat inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer.

Alles zusammen nicht zuletzt zu einem sehr günstigen Preis. Ab 16.790 Euro ist der Einstieg in die Rio-Klasse möglich. „Jungwagen und Vorführer gibt es noch um einiges günstiger“, verrät Zellhofer. Eines verrät Christoph Zellhofer noch: „Der Automobilmarkt ist seit Jahren turbulent in Bewegung. Günstiger wird der Einstieg in die Kleinwagenklasse so bald nicht mehr!“