Klimabewusstere Elektromobilität im Alltag genießen, ohne bei Bedarf auf einen leistungsstarken Verbrenner zu verzichten. Die Plug-In-Hybrid-Technik – eine perfekte Kombination aus Elektro- und Benzinmotor – macht das möglich.

Das heißt: In der Stadt können Sie elektrisch fahren, beim Überholen auf der Landstraße nutzen Sie beide Motoren, und auf Reisen erhöht der TSI-Motor die Reichweite. Wieder zu Hause angekommen, laden Sie die Batterie des Elektromotors innerhalb von maximal fünf Stunden an einer normalen Steckdose komplett auf. Mit einer optionalen Wallbox oder an einer öffentlichen Ladestation ist die vollständige Aufladung sogar in drei Stunden und 40 Minuten möglich.

Wie das im Alltagsbetrieb funktioniert, wollten wir im aktuellen Hallo Mostvierte-Autotest „erfahren“. Das Autohaus Senker in Melk hat uns dazu eine sehr sportliche Variante zur Verfügung gestellt – den ŠKODA OCTAVIA RS iV Combi.

Stolze 245 PS Systemleistung bringt der Plug-In-Hybrid aus der Volkswagen-Familie auf die Straße. Mit an Bord ein Doppelkupplungs-Automatikgetriebe mit sechs Gängen.

Rund 60 Kilometer verheißt die Reichweitenanzeige nach dem Aufladen. Bei „schlankem“ Gasfuß sind die auch zu erreichen. Insbesondere, weil beim Bremsen oder Bergabfahren die Rekuperation ihren Dienst erledigt. Dann lädt sich der Akku wieder auf, was man auf dem vollelektronischen Virtual-Cockpit „nachlesen“ kann.

Breit gestreutes Fahrvergnügen

Das ruhige Dahingleiten im Batteriemodus lässt dabei fast auf die kraftvollen Talente des Plug-In-Hybrid vergessen. Aber nur fast: An allen Ecken und Enden erinnern RS-Logos an die Sportlichkeit des OCTAVIA. Am Kühlergrill, am Heck, gestickt in den Rücklehnen der vorderen Stoff-Sportsitze und in den Türleisten.

Untrügerisches Zeichen für Kraft und Power sind die verchromten Doppelauspuffröhren. Sie sind es auch, die zusammen mit dem Turbo-Benziner die Ruhe ad acta legen, wenn man ordentlich aufs Gas steigt.

Dann geht im OCTAVIA RS iV so richtig „die Post ab“. 400 Nm Drehmoment drücken Fahrer und Beifahrer in die gut geformten Sitze während das leicht tiefergelegte Sportfahrwerk seine Arbeit äußerst präzise erledigt.

Aber eigentlich macht auf den Straßen in und um die Bezirkshauptstadt Melk das Cruisen mindestens so viel Spaß, wie die Tempojagd. Und so zeigt die Batterie-Reichweitenanzeige nach der Rückkehr im Autohaus Senker noch genügend Reserven, um die rund 30 Kilometer, die der Österreicher durchschnittlich pro Tag mit seinem Auto fährt, in Angriff zu nehmen.

Übrigens – wer es etwas „leiser“ möchte, dem sei der kleinere Bruder des RS iV ans Herz gelegt. Der „normale iV“ verfügt über eine Systemleistung von 204 PS.