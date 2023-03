Das „Enkerlprojekt“

Es ist ein Herzensprojekt, das der St. Valentiner Architekt Ernst Michael Jordan (62) in seiner Heimatstadt mit „Leben im Zentrum“ (LIZ) verwirklicht hat. Was sich hinter den 19 Wohnungen (60 bis 95 m²), fünf Appartements (35 bis 40 m²) und einem neuartigen Tagescafé verbirgt, ist modernster Öko-Wohn(t)raum mit ganz viel gesellschaftlichem Background.

„Das LIZ ist ein Sinn-Projekt“, kommt Jordan sofort ins Schwärmen, wenn er über sein eigenes zukünftiges Zuhause spricht. In einer Wohnung werden er und seine Gattin nämlich selbst kommenden Mai einziehen. „Ich kann es kaum erwarten, mein Einfamilienhaus gegen den Platz hier zu tauschen!“

Woher seine Begeisterung kommt? „Das LIZ ist eigentlich Programm“, beginnt Jordan. „Als Architekt habe ich viele hundert Einfamilienhäuser geplant, nun wollte ich das Beste aus allen Ideen zusammenführen!“

Wenn man Jordan zuhört, bekommt man das Gefühl: Dem ist auch so. Da rankt sich einmal ganz viel Grün um den modernen Neubau – die vielen zukünftigen Pflanzen an Fassade und Terrassen noch gar nicht eingerechnet.

Beheizt wird das LIZ mittels Erdwärme. Das Pumpensystem mit 13 Tiefenbohrungen à 120 Meter kostet zwar mehr als gängige Luftwärmepumpen, schafft aber eine um 25 Prozent bessere Energieausnutzung. Zudem fungiert es im Sommer als Raumkühler.

„Wenn man schon so tief bohrt, warum nicht auch gleich für ein Brauchwassersystem,“ war die nächste Überlegung von Jordan. Vor allem, weil das Grundwasser um St. Valentin nicht als Trinkwasser geeignet ist. Das kostet zwar auch extra, aber dafür wird künftig im ganzen Haus kein kostbares Trinkwasser für Klospülung, Waschmaschine etc. verschwendet.

So richtig energieeffizient wird es auf dem Dach. Eine 83 kWp-Photovoltaikanlage generiert übers Jahr hochgerechnet rund 80.000 Kilowattstunden Strom. Dazu erklärt Jordan: „Der Energiebedarf für Raumwärme, Warmwasser, Lift und Beleuchtung der Gänge und der Tiefgarage beträgt voraussichtlich 40.000 kWh pro Jahr. Leider können wir nicht ohne Weiteres die überschüssige Energie in die Wohnungen speisen. Diese wird aber verkauft und senkt die Betriebskosten!“

Enttäuscht zeigt er sich vom Förderwesen, bei dem er als Bauträger – trotz aller ökologischen Extras – leer ausging. „Vielleicht ist wenigstens die PV-Anlage förderwürdig!“

Wohnen gehört in die Stadt

Unabdingbar für die gesamte Projektierung war die Lage im Stadtzentrum. Das Grundstück in der Langenharter Straße macht ein Auto oder zumindest einen Zweitwagen verzichtbar. „So etwas entlastet ein Haushaltsbudget um zumindest 350 Euro bis 500 Euro pro Monat“, rechnet Jordan vor. Alles, was man im Alltag braucht, ist fußläufig erreichbar – sprich Lebensmittel, Drogerie, Arzt, Apotheke etc. Selbst das neue Valentinum ist in unmittelbarer Nachbarschaft.

Etwas ärgert ihn daher, dass ihm der, von der Gemeinde erlassene Bebauungsplan zwei Abstellplätze pro Wohnung vorgeschrieben hat. Die sind in einer großen Tiefgarage untergebracht, sollen aber zum Teil einem geplanten unabhängigen Car-Sharing-Verein zur Verfügung stehen.

Jordan selbst hat das zweite Familien-Auto nach der Übersiedelung bereits gedanklich abgemeldet. „Unsere Kinder sind zwischen Linz und Wien verstreut. Wir werden das Klimaticket künftig noch intensiver nutzen! Der Bahnhof ist ja auch nicht weit entfernt!“

Gemeinschaftsraum für alle Bewohner

Viel erhofft sich Ernst Michael Jordan vom Gemeinschaftsraum im Erdgeschoß. 70 m² freie Fläche bieten Platz bis zu 40 Personen und stehen dort allen Bewohnern zur Verfügung – egal ob Eigentümer oder Mieter. Voll ausgestattet mit Küche, WC und Multimediaanlage sind sie über einen eigenen Eingang erreichbar und können so unabhängig vom restlichen Geschehen im Haus genutzt werden; für Feiern, gemeinsame TV-Abende, aber auch kleine Konzerte, wie sie Jordan demnächst veranstalten wird. „Der Raum soll alle Bewohner ganz ungezwungen in ihrer Nachbarschaft vereinen“, erklärt er. „Wer will, darf ihn nutzen. Wer nicht, muss nicht!“

Das Zusammenleben im Haus liegt Jordan ganz besonders am Herzen: „Ich träume sogar davon, dass wir untereinander die Betreuung kleiner Kinder oder älterer Nachbarn selbst organisieren!“ Er hält sich dabei an das Motto, das ihn bei der Umsetzung des gesamten Projektes begleitet hat: Du weißt nie, was du kannst, bevor du es nicht versuchst (aus dem 70er-Hit „Noah“ von Bruce Low).

Was das LIZ noch besonders macht, sind die Terrassen. Sie sind für Stadtwohnungen überdimensional groß (bis zu 42 m² bei Dachgeschoß-Lofts) und verfügen sogar über Stauraum für Gartenmöbel.

Stichwort Stauraum: Obwohl das Haus über einen Fahrradraum verfügt, können Bewohner ihre Sportgeräte auch im eigenen Abstellraum parken. Der extragroße Lift (2,10 Meter lang) und breite Gänge bzw. Türen machen´s möglich. Letztere erklären auch, warum das gesamte LIZ zu 90 Prozent barrierefrei ist.

Tagescafé Capra ist Tupfen auf dem „i“

Ein besonderes Gustostückerl bietet das LIZ im Café-Bistro „Capra“. Helena Jordan, die Tochter des Bauherren, wird sich nach ihrer gastronomischen Weltreise durch Topadressen rund um den Erdball damit selbstständig machen. Die Ziege (ital. Capra) mit ihrer Fähigkeit zur Resilienz soll das Leitmotiv für das kleine, aber feine Lokal (20 Sitzplätze) sein. Denn die auserlesene Speisekarte richtet sich nach saisonaler Verfügbarkeit und weitgehend lokalen Lieferanten – und zusätzlich gibt es ein paar italienische Spezialitäten. Detail am Rande: Seit den ersten Entwürfen hat das LIZ viele Liebhaber gefunden. Ein paar wenige schöne Plätze sind aber noch frei. Das finale Interesse ist jedoch groß, denn ab Mai sind alle Wohnungen beziehbar!