Abseits der bekannten Ausflugsziele im Mostviertel erfreut sich das Melker Alpenvorland mehr und mehr der Beliebtheit bei Wander- und Radfreunden.

„Werbetrommler“ Wolfgang Zimprich aus Oberndorf an der Melk beschäftigt sich seit Jahren mit der Aufarbeitung geschichtlicher Traditionen, der landschaftlichen Reize und den Geschichten der Menschen von der Donau bis zum Naturpark Ötscher Tormäuer.

Zusammen mit Mostviertel Tourismus hat er Themenwege geschaffen, die in jedem Fall eine Reise wert sind.

„Römerweg“- Die Kunst des Gehens

Stolze 96 Kilometer zieht sich der Rundwanderweg mit historischen Wurzeln durch die Mostviertler Märchenlandschaft – vom Jauerling-Blick bis zu den Berggipfeln im Ötscherland, von der Schallaburg bis zur Burg Plankenstein; durch acht Gemeinden, vorbei an vier Wallfahrtskirchen und hinauf bis auf den 886 m hohen Grüntalkogel. Stumme Begleiter sind 15 Meilenstein-Tafel, die Zimprich nach dem Muster römischer Meilensteine gestaltet hat.

„Einige Streckenabschnitte verlaufen auf alten Römerstraßen. Auch die ehemalige Römische Reichs- und Poststraße führt durch das Gebiet“, weiß der Werbeprofi. „Wir beleuchten auf den Tafeln viele Erfindungen und Leistungen dieser historischen Epoche, die vielfach bis in die heutige Zeit nachwirken.“

„Via Aqua“ wandern rund ums Wasser

„Von der Erlaufschlucht zum Trefflingfall“ hat ein weiteres Tourismus-Projekt im Untertitel – der 75 Kilometer lange „Via Aqua“-Rundwanderweg. Die Route führt zu den schönsten Plätzen an der Erlauf, der Eisenstraße und im Naturpark Ötscher Tormäuer und quert dabei mehrere voll bewirtschaftete Almen auf über 800 Meter Seehöhe. Wolfgang Zimprich: „Entlang der Strecke informieren 23 Wissens-Stationen in Tropfenform über die zentrale Bedeutung von Wasser im Leben der Menschen. Zusammen mit den vielen kulinarischen Rastmöglichkeiten bietet der einzigartige Weg den Gästen vollen Genuss für vier/ fünf entspannte Urlaubstage in nächster Nähe.“

Themenwege für kurze Ausflüge

Wer es kürzer liebt, dem legt Zimprich zwei weitere seiner Projekte ans Herz: Zum einen den BIERweg in Gaming. Dieser „begnügt sich“ mit zwei gemütlichen Runden – einer „Seidel-Runde“ (3 km) und einer „Krügerl-Runde“ (6 km). Die bierigen Wandererlebnisse sind gesäumt von Wissens- und Mitmachstationen – Hörsessel, Hefeskulptur, Kräuterdüfte, Foto-Point, Bierbrunnen etc. – und haben ihren Start-/Zielpunkt im Kartausenpark Gaming. Der zweite Weg ist der „Augenblicke“ Pfad rund um die Wallfahrtskirche am Kollmitzberg – mit einem atemberaubenden Weitblick.

Alpenvorland-Radeln

Seit einem Jahr bereichert eine ehrgeizige Radweg-Initiative das Tourismusangebot im Melker Alpenvorland. „Wir haben mit dem alpenvorlandRADELN eine Marke umgesetzt, die an Vielfalt nicht zu überbieten ist und sämtliche Radrouten in der Region vernetzt“, so Zimprich. 19 individuelle Runden bieten ein „volles Programm“ für Genuss- und Freizeitradler, Mountainbiker, Rennradler und Familien. Über 200 Kilometer ziehen sich die gut markierten Radrunden durchs Land. „Man kommt immer wieder zum Ausgangspunkt zurück“, so Zimprich, der heuer in der Ferienzeit zusammen mit seinem Sohn alle seiner Rand- und Wanderwege abgegangen bzw. abgefahren ist und die Beschilderung kontrolliert hat. Zusammen mit den regionalen Radrouten und Bikestrecken finden sich auf der alpenvorlandRADELN-Karte über 500 markierte Radkilometer.

„Meilenstein“ und „Sattelfest“

Wolfgang Zimprichs Gesamtkonzept für Mostviertel-Tourismus beinhaltet auch zwei Magazine für Wanderer und Radfahrer. Darin erzählt er Geschichten rund ums Alpenvorland bzw. den Römerweg. „In ,Meilenstein‘ bzw. ,Sattelfest‘ portraitieren wir Menschen, Themen und Orte in der Region und liefern interessante Neuigkeiten bzw. Einkehrtipps.“ Die Zeitungen sieht er im Sinn der Nachhaltigkeit. „Unsere Projekte sollen damit über die Entstehungsphase hinaus wirken und Einheimischen wie Gästen zur Identifikation mit der wunderbaren Umgebung dienen.“

Nicht zuletzt initiiert der Oberndorfer Werbeagentur-Chef jährliche Stammtische mit Gastronomen und interessierten Gemeindebürgern.

Auch an weiteren Ideen mangelt es Zimprich nicht: So wird gerade der Muckenkogel in Szene gesetzt – die Heimat vom Erfinder des Schifahrens, Mathias Zdarsky. Ein Weg mit vier Hütten, 4-Klösterblick, Retro-Sessellift und vielem mehr.

Auch fürs Pielachtal, Texing, den Wandermarathon und Hiesberg sind neue Broschüren in Arbeit.

Ein Projekt liegt ihm aber ganz besonders am Herzen: So würde Zimprich die Brausilvester-Tradition im Mostviertel liebend gerne neu beleben. Der traditionelle Feiertag der Bierbrauer (30. September) beinhaltet in seinen Vorstellungen viel Stoff für ein ganz großes touristisches Projekt.

Unzählige Aktivitäten rund ums Bier und Brauen fallen ihm als Arbeitstitel für die mittlerweile über 20 Brauereien im Mostviertel ein: Brauseminare, Biermusi, Bierradeln, Bierkulinarik und viele mehr. „Das wäre schon was“, strotzt er vor Tatendrang!

Infos und Gratis-Kartenmaterial:

Mostviertel Tourismus

T. 0782/204 44

info@mostviertel.at

www.mostviertel.at

www.diewerbetrommel.at