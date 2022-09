Mitarbeiter gesucht! Das Hotel Refugium Lunz: Auf die Menschen kommt es an

Lesezeit: 2 Min

Das Boutique-Hotel „Refugium Lunz“ entsteht am Lunzer Hauptplatz. Foto: Refugium Lunz

I n Lunz am See wächst gerade ein neues Mitglied der Formdepot-Familie heran. Für das Boutique-Hotel „Refugium Lunz“ am Lunzer Hauptplatz wird ein historisches Haus aus dem 17. Jahrhundert behutsam revitalisiert.