Das Klimaschutz-Bullshit-Bingo

Nicht ganz überraschend kommt eine aktuelle Bestandsaufnahme des Umweltbundesamts zum Schluss: Österreich wird aus heutiger Sicht sowohl internationale, EU-weite und auch selbst gesteckte Klimaziele (Stichwort Klimaneutralität 2040) verfehlen - und das teilweise in beträchtlichem Ausmaß.

Es stellt sich somit (wieder) die Frage: Warum geht bezüglich Klimaschutz bzw. Klimapolitik so wenig voran? Warum schaffen wir es seit Jahrzehnten nicht, unsere CO2 -Emissionen grosso-modo zu senken? Warum sind Politiker*innen offenbar der Meinung, man könne den Leuten „die unangenehme Wahrheit nicht zumuten“?

Was man schon seit Jahrzehnten in Diskursen rund um die Klimakrise findet, sind sogenannte „Abwehrmechanismen“, wie etwa die meist wenig reflektierte Leugnung der Klimakrise bzw. des gut abgesicherten wissenschaftlichen Befundes, dass diese überwiegend menschengemacht ist.

In letzter Zeit sind vermehrt auch sogenannte „Verzögerungsdiskurse“ zu beobachten, die häufig von der Politik mit befeuert werden. Ein internationales Forschungsteam hat zwölf dieser Taktiken untersucht bzw. definiert und sie in vier Kategorien zusammengefasst. Übersetzt und verkürzt lässt sich danach die politische Debatte rund um aktives Handeln gegen die Klimakrise grob wie folgt zusammenfassen: Nicht ich/wir - nicht jetzt - nicht so - und es ist doch sowieso zu spät (siehe auch https://www.cambridge.org/core/journals/global-sustainability/article/discourses-of-climate-delay/7B11B722E3E3454BB6212378E32985A7 und https://www.klimafakten.de/sites/default/files/downloads/discoursesofdelayde300dpi.png).

Das klingt natürlich nach typisch menschlichem Verhalten und Pädagog*innen und Eltern können davon ein langes Lied singen und darüber meist noch schmunzeln. Im Umgang mit der Klimakrise werden diese sich unter anderem in den sozialen Medien in Windeseile verbreitenden Verzögerungsargumente jedoch gefährlich, denn schließlich sind wir auf einem Weg, der aller Voraussicht nach viele unserer Lebensgrundlagen zerstören wird (Ökosysteme, Wasserversorgung, Landwirtschaft, Gesundheit, Wirtschaftssysteme,…).

Es ist wichtig, über Klimaschutz-Maßnahmen und Klimapolitik zu diskutieren und sie kritisch und möglichst fundiert zu hinterfragen, denn damit können Lücken und Fehlwege aufgespürt und Maßnahmen möglichst effektiv und fair gestaltet werden. Aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit ist es aber im Moment genauso wichtig, effektive Klimaschutzmaßnahmen rasch zu definieren (Wissenschaft & Politik), zu akzeptieren (Gesellschaft & Wirtschaft) und umzusetzen (alle!) - auch wenn manche Maßnahmen derzeit teuer erscheinen und auf persönlicher Ebene etwas ungemütlich klingen oder eine Verhaltensänderung erfordern.

Wir sollten daher das Kommunizieren und Tun von uns selbst und unseren Entscheidungsträger*innen in Wirtschaft und Politik immer wieder auf das Verwenden der oben genannten vier Verzögerungsmechanismen abklopfen und Verantwortliche darauf hinweisen. Dann wird daraus hoffentlich möglichst bald und immer öfter ein: „Ja ich/wir! Ja jetzt! Ja so! Denn es geht sich noch aus!“. Und damit das auch etwas Spaß macht, findet sich in der Grafik oben eine Vorlage für ein „Gesellschafts-Spiel“ namens „Klimaschutz-Bullshit-Bingo“.