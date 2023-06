Eine neue Pfingst-Generation? Ist Klima-Aktivismus eine Religion?

Gerade war Pfingsten und darauf gleich Fronleichnam; in Graz marschierte die Letzte Generation bei der offiziellen kirchlichen Prozession mit; als ich diese Zeilen schreibe, ist Vatertag, und in der Sonntagspredigt ging es um den reichen Zöllner. Das hat mich an die Frage eines Vereinskollegen erinnert: Ist der „Glaube“ an eine Klimakatastrophe, die vielleicht erst in 50 oder 100 Jahren eintreffen wird, nicht schon eine Art Religion?

Wenn „die Jungen“ für den Klimaschutz protestieren und dabei sogar einiges an Risiken auf sich nehmen, dann überrascht das vielleicht gar nicht so sehr, geht es doch auch um deren eigene Zukunft, und überhaupt ist „Aufbegehren“ und Protest ja angeblich „eine Sache der Jugend“. Aber wie soll man bewerten, wenn die Erwachsenen oder gar die „Oma’s for Future“ auf die Straße gehen?

Der Protest der Angehörigen der „Boomer- und Pensionisten-Generation“ ist eigentlich bemerkenswert: Im Gegensatz zu den Jungen werden viele Alte bei uns im Westen eine extreme Ressourcenknappheit und/oder lebensgefährliche Klima-Bedrohungen entweder nicht mehr erleben oder sich leicht dagegen schützen können. Eine radikale Wirtschaftswende, für die sie auf die Straße gehen, bedeutet für diese Generation eigentlich vor allem finanzielle Belastung und „Einschränkung der Freiheit“ (zumindest so wie viele sie verstehen, und das mitten im oder kurz vor dem „wohlverdienten Ruhestand“. Ist es also so etwas wie „religiöser Wahn“, wenn man sich sorgt und an Dinge glaubt, die vielleicht erst eintreten, nachdem man gestorben ist?

Etwas pathetisch formuliert: Was den „Aufstand der Erwachsenen“ ein wenig besonders macht, ist, dass er einen uneigennützigen Aspekt hat. Er wird häufig genährt von einer geistigen bzw. spirituellen Grundhaltung, die davon ausgeht, dass es einen „Sinn“ hat – auch wenn man diesen nicht kennt – dass Mensch und Natur auch noch in 100 oder 500 oder x-1000 Jahren gut existieren können. Denn ohne einen derartigen „Sinn der Schöpfung“ zumindest als möglich anzunehmen, wird die Beantwortung der generellen Sinnfrage unmöglich. Oder kurz formuliert: „Nicht an einen Sinn zu glauben ist sinnlos!“. Und meist wissen solche Menschen auch bei anderen „großen Fragen“, wo sie stehen (müssen): etwa bei Themen wie den Menschenrechten, dem Völkerrecht, sozialer bzw. globaler wirtschaftlicher Gerechtigkeit, Steuergerechtigkeit (Stichwort: „leistungslose Einkommen“), oder – wie im Buch „Earth for All“ vorgeschlagen – beim Vorschlag eines Bürgerfonds für eine allgemeine Grunddividende zur Bekämpfung von Armut und Klimawandel-Folgen.

Definitiv: Pfingsten und Fronleichnam können in (bzw. für die) Zukunft noch viel mehr!