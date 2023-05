Das könnte deine Lehre sein!

Du bist handwerklich geschickt und hast technisches Verständnis? Dann ist der Lehrberuf Metalltechnik mit dem Hauptmodul Maschinenbautechnik bei der Firma Forster in Waidhofen/Ybbs genau richtig für dich.

Fräsen, Schleifen, Drehen, Schweißen, Bohren und die Bedienung von computergestützten Anlagen – der Werkstoff Metall lässt sich nur mit viel Know-how und handwerklichem Geschick bearbeiten. Hannes Starkl, Leiter der Produktentwicklung und des Werkzeugbaues bei Forster meint dazu: „Die Lehrlinge sind von Beginn an wichtige Teammitglieder und haben ein umfangreiches Aufgabengebiet. Dabei lernen sie alles, um ihre Karriereziele zur verwirklichen. Karriere mit Lehre ist bei Forster keine leere Phrase.“

Die Lehre im Detail

Das vielfältige Aufgabengebiet der Metalltechniker und Metalltechnikerinnen bei Forster umfasst das Herstellen und den Zusammenbau von Maschinenteilen und Werkzeugen. Bei Wartungsarbeiten tauschen sie Maschinenteile aus und stellen Ersatzteile auch selbst her. Neben der fachlichen Ausbildung erwarten die Lehrlinge bei Forster auch zahlreiche Benefits wie eine Erfolgsprämie bei ausgezeichneten Leistungen, eine geförderte Betriebskantine sowie Freizeit- und Sportangebote. Hat der Lehrberuf dein Interesse geweckt? Dann finde bei einem Schnuppertag heraus, ob die Lehre zu dir und deinen Talenten passt.

Derzeit können sieben unterschiedliche Berufe bei Forster sowohl als Einzel- oder Doppellehre erlernt werden: Metalltechnik, Drucktechnik, Elektrotechnik, Informationstechnologie (IT), Metalldesign, Industriekaufmann/-frau, Technischer Zeichner / Technische Zeichnerin.

Karriere Clubbing

Oder nutze die Gelegenheit und besuche Forster doch am 14. – 16. Juni beim Karriere Clubbing in der Wirkstatt Hausmening. Dort erfährst du aus erster Hand, von aktuellen und ehemaligen Lehrlingen, was eine Lehre bei Forster so spannend macht.