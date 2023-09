Das Leben ist Musik

Wie habt ihr – die Musik und du – zueinandergefunden?

Verena Breitfuß: Für meine Eltern hatte Musik immer einen großen Stellenwert in ihrer Freizeit. Wir haben ein Klavier zu Hause. Ich habe meinem Papa zugesehen, und bekam große Lust, selbst zu musizieren. In der Musikschule begann ich mit Blockflöte. Mit acht Jahren ging meine Mama mit mir zum Tag der offenen Tür. „Such dir ein Instrument aus!“, meinte sie. Ich wählte das Cello. Heute, da ich viele Instrumente und ihre Repertoires gut kenne, würde ich mich wieder fürs Cello entscheiden.

Deine Leidenschaft wurde auch in der Schule gestärkt.

Verena: Mit zehn bin ich in das musische Gymnasium in Salzburg gekommen. Ohne meine Mutter wäre mir die Aufnahmeprüfung dafür eine Nummer zu groß gewesen. Sie hat den ganzen Sommer mit mir geübt und mich motiviert. Ursprünglich wollte ich dort Tanzen belegen. Meine Cello-Lehrerin legte mir das Orchester nahe. Ich bin ihrem Rat gefolgt – zum Glück! „Wie gut man in meinem Alter schon spielen kann!“, war ich damals überwältigt. „Und wie klasse es sich anfühlt, gemeinsam zu musizieren!“

War dir früh bewusst, dass du das Cello zum Beruf machen wolltest?

Verena: Dass ich gerne Cellolehrerin werden möchte, spürte ich ungefähr mit 13 Jahren. Mit 15 habe ich mir Gedanken über die Uni gemacht. Ich erfuhr, dass eine Klavieraufnahmeprüfung verlangt wird und nahm zwei Jahre Klavierunterricht. Es ist üblich in meiner Branche, früh zu wissen, wohin es einen beruflich zieht.

Deine Beziehung zum Klavier ist nicht so intensiv wie zum Cello.

Verena: Ich bin überzeugt, dass es für das musikalische Verständnis gut ist, Klavier zu spielen. Im Unterricht mit meinen Schülerinnen und Schülern genieße ich es, wenn ich sie manchmal auf dem Cello, manchmal auf dem Klavier begleite. In meinem Studentenzimmer in Linz steht seit Kurzem auch ein Clavinova, damit ich dort zur Abwechlsung und zur Entspannung Klavier spielen kann.

Musik entspannt dich.

Verena: Vor dem Studium und auch in der ersten Studienzeit war viel Leistungsdruck dahinter. Mit der Zeit habe ich gelernt, das Cellospielen auch wieder als Hobby gelten zu lassen. Das ist für mich eine große Errungenschaft! Am Klavier genieße ich die Lieder aus meiner Kindheit. Wir hatten einen Übungsraum, in dem mein Papa viel gesungen hat. Wenn ich mich heute ans Klavier setze und solche Lieder singe, ist die Welt sofort in Ordnung (lacht).

„Musik zu machen ist für mich die tiefgründigste Form der eigenen Existenz und am nähesten an mir selbst dran. Es ist eine Form, sich mit sich selbst, den eigenen Wünschen, Träumen und Gefühlen zu beschäftigen.“ Verena Breitfuß

Wie darf man sich ein Musikstudium vorstellen?

Verena: Ich studiere an der Anton Bruckner Privatuniversität Cello – Konzertfach und Instrumentalpädagogik. Es gibt Theorie, Praxis, Gehörbildung oder Tonsatz, das ist das Anordnen von Tönen oder Noten in mehrstimmigen Musikstücken. Natürlich lernt man vieles über Musikgeschichte und Formanalyse, damit man einem Werk auf den Grund gehen und es geschichtlich einordnen kann. Für meine Lehrtätigkeit bekomme ich eine hochwertige didaktische und pädagogische Ausbildung. Der Fokus des Studiums ist der Praxis gewidmet. Rhythmustraining ist ja auch total praktisch. Cellospielen lässt sich halt nicht denken – das tut man! (lacht) In vielen Kursen sind die Studierenden angenehm durchgemixt, was die Semester und natürlich Instrumente angeht. Das Umfeld ist international. Nicht selten wird auf Englisch unterrichtet, geprobt, kommuniziert.

Gibt in deiner Freizeit das Cello den Ton an?

Verena: An einem normalen Tag übe ich, und je nachdem, was sich ergibt, komponiere ich oder improvisiere, auch mit Freunden gemeinsam. Die meisten spielen auch Instrumente, und wir ergänzen uns perfekt. In meiner WG bin ich die einzige Musikerin und habe das Glück, dass meine Mitbewohner es mögen, mich üben zu hören. (lacht)

Auch mit meinem Papa mache ich Musik. Er ist in meinem Leben die größte musikalische Inspiration für mich. Vor ein paar Wochen haben wir einen Jodler gesungen: ich die Hauptstimme, er den Alt. Auf dem Cello habe ich Bass und Tenor gespielt. Das war eine Challenge! Drei Stimmen denken, eine singen, zwei spielen. Mein Papa singt so super, ich kann mir vieles abschauen. Meine Mama war von früh an meine größte Unterstützerin, die immer an mich geglaubt hat. Ohne sie wäre vieles für mich anders gelaufen. Mein Bruder ist auch musikalisch talentiert! Trotzdem hat er einen anderen beruflichen Weg gewählt. Unsere Eltern haben uns beide selbst entscheiden lassen, was wir machen möchten.

Wie finden die Schülerinnen und Schüler zu dir?

Verena: Für mich waren Musikschullehrer immer so ein bisschen wie Helden, ein wenig magisch sogar. Diese philosophische Art mit Musik umzugehen hat mich immer fasziniert. Dass man im Leben alles in der Musik wiederfindet, zum Beispiel. Am Tag der offenen Tür der Musikschule, oder bei Veranstaltungen setze ich mit meinen Schülerinnen und Schülern das Cello in Szene. Mit fünf Schülern habe ich vergangenen Herbst begonnen, und jetzt habe ich elf! Zwei meiner Schülerinnen sind keine Kinder mehr, eine ist 25, eine 41! Meine jüngste Schülerin ist gerade sechs geworden und hat mit fünf Jahren begonnen. Der Zugang ist dann sehr spielerisch, wir bewegen uns viel, wir zupfen die Saiten.

Du unterrichtest unterschiedliche Zielgruppen.

Verena: Eine Musikschule bietet für mich ein besonderes Level an Zusammenkommen, an Gemeinschaft. Ich habe an der Musikschule in Aschbach auch die Möglichkeit, Orchester zu machen, Ensembles zu organisieren. Es ist eine Sache, im Einzelunterricht das Rüstzeug zu erwerben, aber wenn man mit anderen diese Leidenschaft teilt, das ist großartig! Wenn es dann ein Konzert gibt und man gemeinsam anderen Leuten zeigen kann, was man einstudiert hat – das ist fantastisch! Mein Geigenkollege und ich überlegen uns gerade einiges! Beim gemeinsamen Musizieren lernt man auch einander zuzuhören, sich als Gruppe zu fühlen, gemeinsam auf etwas hinzuarbeiten.

Musik ist ein Spiegel des Lebens, hast du vorhin gesagt.

Verena: Es gibt leise und ruhige Teile, dann gibt’s feurige und laute, wilde Teile! Es ist wie im Leben. Musik nährt sich an Spannung und Entspannung. Polaritäten. Es geht darum, miteinander auszukommen. Auch wenn man ganz unterschiedliche Instrumente spielt. Einander verstehen zu wollen und jedem seinen Platz zu geben. Für mich ist auch ganz besonders am Musikersein, dass man komponieren kann, um Gefühle auszudrücken. Bei Liebeskummer lässt sich selbst der Schmerz musikalisch verwerten. Und dadurch wird er ein wenig erträglicher.

Hast du ein Lieblings-Konzert?

Verena: Es gibt wunderschöne, klassische Cello-Konzerte. Dvořák, Schumann, Elgar! Wer hören möchte, wie es sich mit Blasmusik kombinieren lässt, oder wie Cello mit Volksmusik und Jazz-Elementen klingt, dem empfehle ich Friedrich Gulda. Er war ein österreichischer Komponist, der 2000 verstorben ist. Ich probiere gern, was alles geht und mache bunte Projekte, um neue Gebiete zu erfassen. Etwa eine Schleuderbrettshow mit vier Zirkusartisten – ich begleite sie auf dem Cello. Zirkus ist visuell wahnsinnig laut. Als Musiker musst du mindestens so präsent sein, um nicht unterzugehen. Ich improvisiere dann viel, weil ich spontan reagieren muss. Wenn ein Trick schief geht oder die Artisten eine überraschende Pause einlegen müssen. Zu Hause gehe ich tief in ein klassisches Stück hinein, wie ein echter Nerd. Genauso genieße ich aber den experimentellen Zugang, die Abwechslung. Es war schon eine Rockband dabei oder elektronische Avantgarde. Auch wenn etwas mal etwas „weird“ klingt, ist Schönheit dabei!

Wie siehst du deine Zukunft?

Verena: Ich habe große Lust, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Der Bachelor ist praktisch abgeschlossen. Meine Abschlussarbeit schreibe ich über Improvisation im Streichergruppenunterricht. In den vergangenen Jahren habe ich mir ein tolles Netzwerk aufgebaut. Ich denke, wenn man überzeugt ist von dem, was man tut, dann tut man es gern. Besonders freut mich, wenn andere das spüren.

Infos und Termine: msmost4.at (Musikschule Mostviertel)