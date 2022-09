Das neue Flaggschiff

Der CX-60 – 4.745 Millimeter lang, Kofferraumvolumen 570 bis 1.726 Liter – hat ein kraftvoll-elegantes Kodo-Design. Eine ausdrucksstark modellierte Frontpartie und die Silhouette mit langer Front und kurzem Heck verleihen ihm eine kraftvolle, dynamische Form, einen luxuriösen Charakter. Der markante Look des Kühlergrills wird durch den charakteristischen Signature Wing zusätzlich betont. Auch das Design der Scheinwerfer ist neu: Anders als bei anderen Mazda-Modellen sind die Scheinwerfer vertikal angeordnet und besitzen eine L-förmige Lichtsignatur. Neben Soul Red Crystal und Machine Grey ist für den neuen Mazda eine weitere hochwertige Sonderfarbe verfügbar: Der neue Farbton Rhodium White Premium Metallic wurde im Lackierverfahren Takuminuri entwickelt. Im Unterschied zu einer herkömmlichen weißen Perllackierung besitzt dieser Farbton eine noch dichtere Partikelstruktur und einen Glanz, der die elegante Form des CX-60 zusätzlich betont.

Im Innenraum verbinden sich ausgewählte Materialien und Oberflächen – darunter Ahornholz, Nappaleder, hochwertig gewebte Textilien, Chromakzente und besonders detailreiche Nähte – zu einem einzigartigen Ambiente. Das Interieur wurzelt tief im japanischen Erbe von Mazda und erreicht bei Verarbeitung und Materialqualität höchstes Niveau. Dabei kommen sowohl traditionelle Verfahren als auch neue Techniken zum Einsatz. In den Ahornholz-Applikationen spiegelt sich die japanische Ästhetik des Hacho wieder, die nach asymmetrischem Gleichgewicht oder absichtlichen Unregelmäßigkeiten strebt. Die verschiedenen Muster und Garne der gewebten Stoffe verändern sich je nach Lichteinfall, die japanische Nähtechnik Kakenui gibt den Blick auf das darunterliegende Material frei.

Der CX-60 verfügt über das gleiche, durchdachte Cockpitdesign wie alle neuen Mazda-Modelle. Die horizontal symmetrische Anordnung rückt den Fahrer in den Mittelpunkt. Als zentrales Element zieht die großzügig gestaltete Mittelarmlehne die Blicke auf sich. Das Cockpit verfügt über drei Hauptinstrumente: ein 12,3 Zoll großes TFT-Farbdisplay, ein Head-up-Display, das wichtige Informationen im zentralen Blickfeld des Fahrers anzeigt, und ein weiteres 12,3 Zoll großes Farbdisplay für das Mazda Connect System.

Mit Gesichtserkennung

Mehr denn je erfüllen die verfeinerten, am Menschen orientierten Technologien die individuellen Bedürfnisse und perfektionieren das Jinba-Ittai-Gefühl einer engen Verbindung von Fahrer und Fahrzeug. Ein Beispiel dafür ist das neue Driver-Personalization-System: Es erkennt mittels kamerabasierter Gesichtserkennung, wer auf dem Fahrersitz Platz genommen hat, und passt die Umgebung – Sitzposition, Lenkrad, Spiegel, Head-up Display und sogar die Sound- und Klimaeinstellungen – automatisch an den Körperbau und die persönlichen Vorlieben an. Die automatische Wiederherstellung der Einstellungen nutzt die Gesichtserkennung und die Daten von mehr als 250 im Fahrzeug gespeicherten Einstellungen – unter anderem zur Fahrposition, zum Audiosystem und zur Klimaanlage –, und passt diese bei einem Fahrerwechsel an. Darüber bietet die Ein- und Ausstiegshilfe dem Fahrer maximalen Komfort, indem Lenkrad und Sitz zurückgeschoben werden.

Die umfassende Palette an fortschrittlichen i-Activsense-Systemen zur Fahrerunterstützung garantiert aktive Sicherheit auf höchstem Niveau. Mehrere neue Technologien kommen im Top-Mazda erstmals zum Einsatz: See-Through View, ein 360-Grad-Monitor der nächsten Generation mit erweitertem Sichtfeld bei niedrigem Tempo; ein Bergabfahrassistent, der das sichere Bergabfahren an steilen Hängen mit rutschigem oder rauem Straßenbelag unterstützt; eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, die jetzt auch Geschwindigkeitsbegrenzungen aus der Verkehrszeichenerkennung übernehmen kann; eine Ausstiegswarnung bei von hinten herannahenden Verkehrsteilnehmern sowie eine erweiterte Stauassistenzfunktion, die jetzt auch neben Bremsen und Beschleunigen eine Lenkfunktion bis 150 km/h bietet.

Systemleistung 327 PS

Das Antriebssystem des CX-60 Plug-in-Hybrid kombiniert einen hochverdichteten 2,5-Liter- Skyactiv-G-Reihenvierzylinder-Benziner mit 191 PS mit einem 175 PS starken Elektromotor sowie einer 355-Volt-Lithium-Ionen-Batterie, die eine Kapazität von 17,8 kWh aufweist. Die Systemleistung von 327 PS und das üppige maximale Systemdrehmoment von 500 Newtonmeter machen den neuen Fünftürer/Fünfsitzer zum leistungsstärksten Straßenfahrzeug, das Mazda je gebaut hat. Das Fahrzeug beschleunigt in nur 5,8 Sekunden von null auf Tempo 100 und erreicht eine (abgeriegelte) Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Zugleich bietet der neue Crossover ausgezeichnete Umwelteigenschaften – vor allem, wenn er rein elektrisch unterwegs ist.

Maximal 63 Kilometer (laut WLTP) lassen sich auf diese Weise lokal emissionsfrei und nahezu lautlos zurücklegen, die Höchstgeschwindigkeit beträgt im rein elektrischen Antriebsmodus 140 km/h. An einer 11-kW-AC-Wallbox kann die Batterie über den zweiphasigen On-Board-AC-Lader mit einer maximalen Ladeleistung von 7,2 kW in etwa 2,5 Stunden von null bis 100 Prozent geladen werden. Der Kraftstoffverbrauch beläuft sich im kombinierten WLTP-Zyklus auf 1,5 Liter je 100 Kilometer, was CO2-Emissionen von 33 Gramm pro Kilometer entspricht. Die Hochvoltbatterie wurde mittig zwischen Vorder- und Hinterachse und so tief wie möglich in der Fahrzeugstruktur untergebracht und verleiht dem Wagen dadurch einen besonders niedrigen Schwerpunkt. Zusammen mit dem für den CX-60 Plug-in-Hybrid serienmäßigen permanenten Allradantrieb sorgt das für herausragende Handling-Eigenschaften auf hohem Niveau.

Bei der Antriebsentwicklung setzt Mazda auf das Prinzip des „Rightsizing“: Die passende Hubraumgröße sorgt für eine optimale Kombination aus Leistung und Kraftstoffeffizienz. Diesem Ansatz folgen auch die neuen Reihensechszylinder-Motoren, die später debütieren. Den Anfang macht dabei ein komplett 3,3-Liter-Reihensechszylinder- Dieselmotor (mit 200 oder 254 PS), danach folgt ein 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Benzinmotor. Beide Verbrenner werden vom neuen 48-Volt-Mazda-M-Hybrid-Boost-System unterstützt, das die Fahrbarkeit und Leistungsentfaltung verbessert und zur weiteren Senkung von Verbrauch und Emissionen der hocheffizienten Motoren beiträgt.

Alle drei Motorisierungen sind an ein achtgängiges Automatikgetriebe gekoppelt, das als Besonderheit anstelle des üblichen hydraulischen Drehmomentwandlers über eine Mehrscheibeneingangskupplung verfügt. Darüber hinaus ist der Elektromotor (immer) in das Getriebe integriert und wirkt direkt auf die Eingangswelle. Das Allradsystem i-Activ AWD treibt primär die Hinterräder an und versorgt je nach Fahrsituation und Fahrmodus die Vorderräder variabel mit Drehmoment. Über den Fahrmodusschalter Mi-Drive (Mazda Intelligent Drive Select) lassen sich vier verschiedene Fahrmodi einstellen: Normal, Sport, Offroad und Towing (Zugbetrieb), plus einen EV-Mode für den CX-60 PHEV.

Umfangreiche Ausstattung

Vier Ausstattungsvarianten stehen zur Verfügung: Sie heißen Prime-Line, Exclusive-Line, Homura und Takumi. Die Einstiegsversion verfügt über eine umfangreiche Palette an Ausstattungsfeatures – dazu zählen das LED-Lichtpaket, 18-Zoll-Aluminiumfelgen, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik inklusive Standheizung, ein 12,3 Zoll großes Farbdisplay und ein üppiges Paket an Sicherheits- und Assistenzsystemen.

Dazu gehören eine Verkehrszeichen- und Müdigkeitserkennung, ein Spurwechsel- und Spurhalteassistent, Einparksensoren hinten, ein City-Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, eine Berganfahr- und Bergabfahrhilfe sowie eine Alarmanlage mit Innenraumsensor.

Ab wann und wie teuer?

Die Preise für den neuen Mazda CX-60 Plug-in-Hybrid starten bei 49.950 Euro (ab sofort bestellbar, die Promotion-Tage finden am 23./24. September statt). Privatkunden profitieren beim Kauf von der staatlichen E-Mobilitätsförderung in der Höhe von bis zu 2.750 Euro, für Gewerbekunden beträgt die Fördersumme bis zu 1.000 Euro.