Deine Karriere in der Senker-Gruppe

Als bundesweit führender Ausbildungsbetrieb hat die Autohaus Senker-Gruppe bereits 1.390 Lehrlinge ausgebildet. Derzeit absolvieren 67 Nachwuchskräfte ihren Bildungsweg zum Kfz-Techniker oder Kfz-Karosseriebau-Techniker/Lackierer in den fünf Senker- und den beiden Pruckner Fachwerkstätten. Die 15 Jüngsten wurden dieser Tage beim „Welcome Day“ im Stammhaus Amstetten willkommen geheißen.

„Es ist eine Erfolgsgeschichte, die 1950 in einer kleinen Werkstätte begann und heute als 100%iger Familienbetrieb in der modernen und zukunftsorientierten Welt der Volkswagengruppe ihren festen Platz hat“, unterstrich Geschäftsführer Harald Heiss die Unternehmenstradition in seinen Grußworten. „Gemeinsam verkaufen wir zwischen 4.000 und 5.000 Fahrzeuge pro Jahr und betreuen rund 33.000 Kunden! Dafür braucht es top ausgebildete und motivierte Mitarbeiter.“

Foto: Senker Gruppe

Top-Ausbildung auf modernstem Stand

Die Fachkräfte von morgen haben vor einigen Wochen ihre Ausbildung gestartet. Zum langjährig erprobten Bildungsprogramm durchlaufen sie auch spezifische Technik-Schulungen, die ihnen zusätzlich zur Berufsschule das entsprechende Know-how der neuesten Technologien aufzeigen. „Top-ausgebildete Mitarbeiter garantieren unseren Kunden den bewährten Rundumservice“, so Heiss, der auch stolz ist, Techniker in den Berufsbildern Systemelektroniker und Hochvolttechniker in seinen Reihen zu wissen.

Eine Lanze bricht der sympathische Mostviertler für das Thema Weiterbildung: „Lebenslanges Lernen ist die Voraussetzung für jede berufliche Karriere“, verweist Heiss auf viele Beispiele in den eigenen Reihen, die den Weg vom Lehrling zum Abteilungsleiter geschafft haben.

Fakt ist – die Mobilität steht an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Das Auto wird ein Teil der digitalen Wirklichkeit. „Wir investieren in eine nachhaltige Zukunft und haben uns das energieautarke Autohaus zum Ziel gesetzt“, sieht sich Heiss als moderner Anbieter für nachhaltige Mobilität. „Unseren jüngsten Mitarbeitern wünschen wir viel Freude sowie eine lehrreiche und spannende Zeit im Team der Senker-Gruppe!“

Anmeldefrist für 2024 hat begonnen

Wer sich sein eigenes Bild von der modernen Ausbildung in den sieben Fachwerkstätten im Mostviertel machen möchte, ist herzlich eingeladen, schon jetzt die Weichen zu stellen – mit Schnuppertagen oder unverbindlichen Betriebsbesichtigungen. Gerne können auch Eltern mit ihren Kindern gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen werfen.

„Jetzt ist die richtige Zeit“, weiß Harald Heiss. „Die Lehre hat wieder einen hohen Stellenwert. Fachberufe sind gesellschaftlich wichtig und eine gute Ausbildung ist prägend für junge Menschen!“