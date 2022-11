You are always on my mind

Auch wenn Rainer Kasper, alias Dennis Jale (55), im Waldviertel geboren ist und heute in Wien lebt – zu Amstetten hat der Sänger der originalen Band von Elvis Presley (über 250 gemeinsame Auftritte) eine enge Verbindung. Hier hat er seine Jugend erlebt und seine ersten musikalischen Gehversuche gemacht.

Hierher kehrt er am 12. Jänner 2023 wieder zurück - für ein einzigartiges Konzert mit der TCB-Band, Donna Presley, einer Cousine von Elvis, vielen musikalischen Wegbegleitern des King of Rock´n Roll und orchestraler Begleitung vom Amstettner „Symphonic Sound Orchester“ unter der Leitung von Robert Pussecker.

„Ich freu mich riesig darauf, mit dieser geballten Ladung legendärer Musikgeschichte auf der Bühne stehen zu dürfen“, erzählt er beim Hallo! Mostviertel-Talk im Wiener Intercontinental – dem legendären Hotel am Ring, wo die Elvis-Band seit 15 Jahren bei Konzerten in Österreich ihr Zuhause hat. „Da wohnen wir dann alle ein paar Tage zusammen, treffen uns mit Freunden und tauschen bei Rock´n Roll After-Partys an der Bar Erinnerungen an unvergessliche Momente aus“, verrät Dennis Jale, der seinen Künstlernamen einem Telefonbuch in Las Vegas entnahm. „Weil das einfach gut nach Rock´n Roll klingt“ (lacht).

Noch eine Verbindung zu Amstetten lässt der leidenschaftliche Musiker und fünffache Vater im Interview anklingen. Seit einem Vierteljahrhundert begleitet ihn Werner Kropfreiter bei seinen Touren in Europa und Amerika – als „Mädchen für alles“ und ganz wichtige Stütze, die sich um alle Wünsche der Band kümmert und den Touralltag organisiert.

„Wir haben uns im legendären Belami kennengelernt – ich als Gast, er als DJ und Bar-Chef – und damals viele Nächte zum Tag gemacht“, erinnert sich Jale an die Stunden nach 4 Uhr früh, wenn die Gäste die Disco verlassen hatten und er zusammen mit Werner übers DJ-Mikro stundenlang weiter sang.

Dass ihn die Leidenschaft zum Musikmachen damals schon viel mehr in Beschlag nehmen würde, als alles andere – daraus macht Dennis Jale heute keinen Hehl. Auch das Gymnasium musste daran glauben, auch die anschließende Textilschule. Nur die Ausbildung zum Bürokaufmann bei der Firma Streit zog er durch, seinen Eltern zuliebe!

Viel lieber war Rainer Kaspar aber mit Freunden unterwegs – bei einer Erdbeermilch im legendären Café Eberl, in der Hofmann Milchbar oder im Forum. „Wenn wir während der Schulzeit nicht erkannt werden wollten, sind wir mit Regenschirmen durch die Stadt gegangen“, denkt er mit einem Schmunzeln an die unbeschwerte Zeit zurück.

Lieber als Schule und Beruf war ihm die Musik. So komponierte er mit Andi Eicher (heute erfolgreicher Musikproduzent und Klangei-Erfinder) Songs. „Andi an der Bontempi Orgel, ich mit der Gitarre. Das war genial. Andi hat mir erst kürzlich eine CD mit Titeln von damals zugeschickt. Da musste ich herzhaft lachen!“

An Elvis’ Todestag hat meine Mutter geweint

Zu Elvis fand Dennis Jale erst mit dessen tragischem Tod am 16. August 1977. „An diesem Tag hab ich meine Mutter in der Küche herzhaft weinen gesehen. Auf die Frage, was denn passiert sei, hat sie mir geantwortet: Elvis ist tot! Da hab ich eine Doppel-LP in die Hand genommen und mir seine Musik angehört!“

Der unfassbare Hype in den folgenden Wochen, Monaten und Jahren hat den damals 10-jährigen Rainer gefangen genommen. Und auch wenn ihm von Anfang an klar war, dass er Elvis nie covern würde („Man darf sich nicht mit Dingen vergleichen, die unerreichbar sind“), so hat er sich doch in seine Musik und seine Lebensgeschichte verliebt. Seine unfassbare Begabung, sein gefühlvoller Gesang sollten ihm ein Vorbild für die eigene Musik sein.

Erste Bühnenerfahrung sammelte Dennis Jale mit 13 oder 14 Jahren – in der Spitalsband seines Stiefvaters, einem Arzt, dessen Berufslaufbahn die Familie überhaupt nach Amstetten führte.

Die AMV Big Band formte mich zum Profi

Mit 17 folgte der nächste einschneidende Schritt in seinem Musikerleben. Als Sänger der legendären AMV Big Band sammelte er Erfahrung bei Musikgrößen wie Robert Pussecker, Paul Wolkerstorfer oder Roland Batik. „Damals sind ganz jene engen Freundschaften entstanden, die wir heute noch mit Freude leben“, erfüllt es ihn umso mehr mit Trauer, dass Wolkerstorfer nicht mehr am Leben ist. „Der Auftritt mit Paul beim Blumenball in Linz bleibt mir ewig in Erinnerung!“

Die Jahre mit der Big Band formten den jungen Amstettner zum Profi. Das öffnete ihm einige Jahre später auch die Tür zu größerem. So ging Kaspar Rainer 1997 für ein Jahr nach Las Vegas, um dort als Sänger zu arbeiten.

1999 folgte ein erstes professionelles Engagement im Theater an der Josefstadt, wo er im Musical „Lapis agile“ in die Rolle von Elvis schlüpfen sollte. „Anfangs hat mir das gar nicht gefallen. Ich wollte Elvis singen, aber nicht in sein Kostüm schlüpfen“, erklärt Jale, der sich aber letztlich der großen Herausforderung beugte, und auch den täglichen zwei Stunden in der Maske.

Die Begeisterung für Elvios führte ihn 2002 zur TCB-Band, der orignalen Begleitband des King of Rock´n Roll. „Wir haben uns bei einem Konzert in London getroffen, dann noch ein zweites Mal in der Wiener Stadthalle“, unterstreicht Dennis Jale und gibt zu: „Die Tatsache, dass die Band damls auf der Suche nach einem Sänger war, hat mir in die Karten gespielt!“ Denn seit 2003 tourt der Österreicher mit der Band durch Europa und Amerika.

„Es ist noch immer wie ein Traum, mit den genialen Musikern auf der Bühne stehen zu dürfen“, zeigt sich Dennis Jale, der seit 2012 auch Priscilla Presley zum ganz persönlichen Freundeskreis zählen kann, demütig. Und auch wenn nur mehr wenige von der ursprünglichen Besetzung am leben sind (Jale: „Sind alle über 80!“), so lebt der Geist des „King“ in vielen Persönlichkeiten weiter. Mit ihnen kommt Dennis Jale im Jänner auch nach Europa, und am 12. Jänner nach Amstetten.

Original-Arrangements von Glenn Hardin

Allen voran nennt er Glenn Hardin, der ab 1970 mit Elvis als Pianist spielte und für viele Arrangement verantwortlich zeichnet. Auch die berühmten Orchesteraufnahmen, die Robert Pussecker für die Amstettner Show arrangiert, tragen seine Handschrift.

Auf der Bühne stehen fern auch die Background-Stimmen der legendären Elvis-Band, Ginger Holladay (von den Holladay Sisters), Donna Rhodes (nahm mit Elvis u.a. „Suspiscious Mind“, „in The Ghetto“ oder „Kentucky Rain“ auf) sowie der Gospel Sänger Terry Blackwood, der 1969 beim Mega-Comeback von Elvis in Las Vegas auf der Bühne stand.

Donna Presley ist in Amstetten dabei

Ganz besonders freut sich Dennis Jale auf Donna Presley. Die Cousine des „King“ wuchs in Graceland auf und wird zwischen den einzelnen Titeln aus dem Leben mit ihrem Onkel erzählen.

Stichwort Songs: Wie Dennis Jale im Interview verrät, hat die TCB-Band über 60 Elvis-Nummern im Programm, von der es knapp die Hälfte auf die Playliste für die Europa-Tour schaffen wird. Neben Amstetten spielt die Band u.a. auch in Wien, Salzburg, Koppenhagen und Bad Homburg (Deutschland).

Wie professionell Band und Orchester an das gemeinsame Projekt herangehen müssen, zeigt der Probenplan. Ein einziger gemeinsamer Durchlauf ist am Konzerttag zu Mittag geplant. Alle anderen Vorbereitungen laufen getrennt. „Das wird richtig spannend“, ist Jale aber angesichts der professionellen Akteure auf beiden Seiten überzeugt, das es eine unglaubliche Show wird.

Bis es aber soweit ist, kehrt Dennis Jale Österreich für einige Wochen Österreich wieder den Rücken. Anfang November ist nach Amerika geflogen, um im Studio an seinen eigenen Titeln zu arbeiten und mit der TCB-Band einige Shows zu spielen. Mit dabei ist – wie immer bei Auslandstouren – auch Ehefrau Maren, sowie Tochter Jayline (3) und Sohn Jamie (5 Wochen). „Ich freu mich schon wieder darauf, viele bekannte Gesichter zu treffen“, so Jale. „Wenn wir in Los Angeles sind, ticken die Uhren anders. Da kann es schon gut sein, dass plötzlich Tom Jones, Randy Crawford oder Jimmy Page von Led Zeppelin in einer Bar auftauchen uns sich zu dir an den Tisch setzen!“

„Ich bin ein Kind der 80er!“

Die Musik dieser Generation ist es auch, die Dennis Jaler in seine eigenen Nummer verarbeitet. „Ich bin ein Kind der 80er“, nennt er unter anderem Stimmen wie George Michael oder Johnny Logan als Vorbilder.

Eigene Nummern zu komponieren und zu produzieren, ist für Jale ein unabdingbares Muss. „Zum einen möchte ich gerne etwas hinterlassen, zum andern hat Corona dem professionellen Musikerdasein die Grenzen aufgezeigt,“, verschweigt er die Schwierigkeiten der vergangenen Jahre nicht. Wenn nicht meine Nummern im Radio gespielt worden wären oder ich von W24 die Chance bekommen hätte, eine Musikshow gestalten zu dürfen – übrigens mit der bezaubernden Niddl, dann wäre das eine sehr schwere Zeit geworden!“

Jetzt sieht sich Dennis Jale aber wieder mit vollem Elan im Geschäft. Und das wird er allen Konzertbesuchern am 12. Jänner in Amstetten beweisen, oder zuvor am 10. Dezember bei der bereits traditionellen Rockin´-Christmas-Show im Wiener Metropol.