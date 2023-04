Sommererlebnis Hochkar & Ötscher

Auf den Pistenspaß im Winter folgt der Bergsommer in den Ybbstaler Alpen. Herrliche Wanderwege inmitten einer einzigartigen Naturkulisse ermöglichen Gipfelstürmern und jenen, die es noch werden wollen, unvergessliche Bergabenteuer in verschiedensten Intensitäten. Auf Alpinbegeisterte warten am Hochkar zwei Klettersteige, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene ein besonderes Sporterlebnis garantieren, einer davon ist auch für Kinder geeignet.

Eine spektakuläre Attraktion ist die Hochkar 360º Skytour mit einer 62 Meter langen Hängebrücke. Am Ötscher kann man von Mai bis Oktober am 3D-Bogenparcours inmitten der herrlichen Naturlandschaft seine Treffsicherheit unter Beweis stellen.

Weiters laden eindrucksvolle Routen über blühende Almwiesen und weite Täler zum Gipfelsturm auf beide Berge ein.

Der Sommer-Liftbetrieb am Hochkar und am Ötscher startet Ende Mai, die detaillierten Betriebszeiten finden Sie hier:

Info: +43 5/0138-0

www.hochkar.com

www.oetscher.at

Veranstaltungen:

Hochkar: Early Bird (Sonnenaufgangsfahrten) und Morgen-Meditation inklusive Frühstücksbrunch. Nähere Infos auf der Homepage!

Ötscher: Paragleit-Festival von 29.-30. Juli 2023