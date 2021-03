Mit stolzen 50 Staatsmeistertiteln ist er der erfolgreichste Volleyball-Nachwuchstrainer in Österreich und Deutschland. Seit 36 Jahren ist er hauptberuflich im Sport tätig, 13 Jahre davon als Sportdirektor beim VCA Amstetten. Michael „Mischa“ Henschke (59) ist zweifellos eine Ausnahmeerscheinung. Dabei kann er gar nicht richtig Volleyball spielen, wie er im Hallo Mostviertel-Gespräch verriet. „Als aktiver Spieler stehe ich nur im Urlaub auf dem Platz, und auch nur, wenn mich niemand kennt“, so der sympathische gebürtige Berliner.

Seine sportlichen Wurzeln hat Henschke im Fußball. „Ich war von 1978 bis 1980 in der Sportschule von Dynamo Dresden und galt als eines der größten Talente in der DDR.“

Eine schwere Verletzung beendete jedoch die Profikarriere auf dem Rasen. Der damals beste Volleyballtrainer im Volksstaat holte den Vollblutsportler als Übungsleiter zum Volleyball, beeindruckt von Henschkes Talent zur Arbeit mit Kindern. „Ich hatte zu der Zeit überhaupt keine Ahnung, was Volleyball ist. Ich wusste nur, was Sport ist“, erinnert er sich. Keine drei Jahre später war er DDR-Meister und dem Titel sollten noch Dutzende folgen.

Über Salzburg nach Österreich

1993, vier Jahre nach dem Mauerfall – Henschke trainierte zu dieser Zeit das deutsche Juniorenteam– schaffte es der damalige Wüstenrot-Boss Dr. Moser, Henschke von der Bundesrepublik weg zu lotsen – hin nach Salzburg. „Ich wollte anfangs um keinen Preis von der deutschen Profi-Liga zum Amateursport. Nachdem ich aber kurz zuvor den allerletzten möglichen Titel geholt hatte, den es in Deutschland zu gewinnen gab, war die Herausforderung, etwas Neues zu probieren, doch größer!“ So sagte Henschke für ein einziges Jahr zu.

Das neue Schul-Sport-Modell „SSM“ von Dr. Roland Werthner und die landschaftlichen Eindrücke rund um die Mozartstadt machten ihm dann doch Lust auf mehr. „In Salzburg haben die mich in einem Bauernhof einquartiert. Als Großstadtkind hatte ich zuvor noch nie Berge gesehen und Schnee. Das hat mich gefesselt. Und aus dem einen Jahr sind jetzt 27 geworden“, lächelt Henschke, der übrigens auch nach seiner Sportkarriere im Mostviertel bleiben möchte.

Die Suche nach einer neuen Herausforderung führte den Erfolgscoach auch nach Amstetten. „2003 habe ich mit den Hotvolleys in Wien den Grand Slam geholt – das sind alle Meistertitel, die es in einer Saison gibt. Stefan Krejci hat da irgendwie die Gunst der Stunde genutzt und mich vier Jahre später zum VCA geholt.“

Meisterliche Arbeit in Amstetten

In Amstetten setzte Henschke seine Erfolgsbilanz fort. Als Sportdirektor und Nachwuchstrainer führte er seine Spieler vier Mal zum Meistertitel und sieben Mal ins Cup-Finale (vier davon konnte er gewinnen).

2010 wurde der Erfolgslauf abermals dramatisch gestoppt. Eine – zum Glück heute überstandene – Krebserkrankung ließ Henschke leiser treten. Er, der damals auch alle Nachwuchs-Nationalkader betreute, konzentrierte sich nur noch auf den VCA Amstetten – übrigens nur einer von nur vier Vereinen in seiner gesamten Trainerlaufbahn.

„Ich wollte mich einfach aus der Halle etwas zurückziehen“, begründet er den Schritt. „Bislang haben wir mit den gegebenen Mitteln alles erreicht, was möglich war“, so Henschke. Seit dem Vorjahr denkt er doch wieder eine Kategorie höher.

Dank „SAR“ und Arno Reisinger

Den Schlüssel dafür sieht er in der Person von Arno Reisinger. Der Geschäftsführer der SAR Anlagenbau GmbH. hat 2020 mit seinem Unternehmen nicht nur die Hauptsponsorschaft übernommen, sondern auch das Präsidentenamt.

„Ohne Arno würde es uns heute wohl nicht mehr geben“, ist Henschke überzeugt. „Corona hat uns massive Einnahmensverluste beschert. Ohne Zuschauer ein 200.000-Euro-Budget aufzustellen, schien unmöglich.“

Heute schwärmt er von der Zusammenarbeit mit seinem neuen Präsidenten: „So etwas habe ich in meiner gesamten Sportlaufbahn noch nicht erlebt. Arno ist ein Präsident, der seine Funktion mit großer Hingabe lebt! Wir sind ur-stolz zur SAR-Familie zu gehören!“

Michael Henschke erinnert sich an ein Cupspiel in Klagenfurt. „Arno war beruflich in Salzburg unterwegs und hat mich angerufen, wie es läuft und sich spontan auf den Weg zu uns gemacht. Als er ankam, lagen wir 0:2 hinten. Am Ende haben wir 3:2 gewonnen. Da ist er runter zur Mannschaft. Das ist einzigartig in unserem Sport!“

Was der SAR-Chef im Verein bewirkt, unterstreicht für Henschke ein anderes Beispiel: „Arno hat einen Fanclub gegründet. Wenn die in der Halle sind, brennt der Wald. Das ist Wahnsinn. Leider müssen wir wegen Corona derzeit auf die Unterstützung verzichten!“

Nachwuchsarbeit bei Null beginnen

Corona ist ein Thema, das den VCA-Sportdirektor überhaupt sehr nachdenklich stimmt. Vor allem in seiner Funktion als Nachwuchs-Chef sieht er große Probleme, die sich durch das Trainingsverbot der vergangenen Monate aufgetan haben. „Wie viele andere fangen wir jetzt bei null an“, hofft Henschke junge Menschen wieder für seinen Sport begeistern zu können.

„Volleyball ist ein Mannschaftssport, der dich fürs Leben prägt“, so der Nachwuchstrainer. „Bei uns lernt man Disziplin, Pünktlichkeit, Bitte/Danke sagen, Niederlagen einstecken und natürlich den Ehrgeiz, für Erfolge zu kämpfen! Nicht zu vergessen die gesundheitlichen Impulse, die aktiver Sport bei Menschen auslöst. Am Ende entwickeln wir Persönlichkeiten! Das beweist die Realität, egal wohin man blickt!“

Beim Gedanken, wie die Neumobilisierung funktionieren könnte, schwenkt Henschke in seine DDR-Zeit. Insbesondere das ESA-Modell, die „einheitliche Sichtung und Auswahl“, sieht er in einem interessanten Licht: „Von jedem Einsteiger ins Gymnasium wurden Daten erfasst und analysiert, Informationen wie Größe, sportliche Neigung, etc. Jugendliche, die wollten, wurden auf Basis ihrer Fähigkeiten dann von den unterschiedlichsten Vereinen ,abgeholt‘. Kein Kind und kein Talent sind so verloren gegangen. Vielleicht müssen auch wir wieder aktiver an Jugendliche herantreten. Ich glaube fest, dass wir mit gemeinsamen Anstrengungen wieder Sportbegeisterung wecken können!“