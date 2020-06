Stauprognose: Räumungsverkauf bei Möbel Polt! Run um das Mostviertel in St. Peter/Au ist in den kommenden Juli-Tagen mit stark erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Vor allem am Samstag-Vormittag wird der Kreisverkehr direkt beim Möbelhaus stärker als üblich frequentiert werden und der skurrile Nachbar Walter Kammerhofer kaum noch über die Straße zu seinem Lieblingsmöbelhändler zu Besuch kommen können.

Der Grund für die vermehrte Anreise von Möbelschnäppchenjägern bereits in den frühen Morgenstunden ist klar: -25% auf alle Polstermöbel, Wohn- & Esszimmer. Zusätzlich braucht man Platz und macht auch noch Räumungsverkauf! Viele Schnäppchen sind jetzt von 50% auf bis zu 70% reduziert!

Mit von der Partie bei der Jagd auf Möbel ist natürlich wie immer auch der lustige Nachbar des Möbelhauses, Kabarettist Walter Kammerhofer. Der muss wohnortbedingt allerdings keine Anfahrtszeit in Kauf nehmen und gilt daher unter eingefleischten Schnäppchenjägern auf der Suche nach tollen Möbeln als ernstzunehmender Konkurrent.

„Wer zuerst kommt, malt zuerst.“, gibt Kammerhofer zu Protokoll. Und fügt hinzu: „Die Leute, die vor mir da sein wollen, um die allerbesten Angebote abzugreifen, die müssen wohl oder übel vor dem Haus zelten.“ Ob dies eine ernstzunehmende Option ist, bleibt trotz sommerlicher Witterung fraglich.

Jedenfalls ist das Verkehrsaufkommen betreffend keine Besserung in Sicht, denn der Chef des Unternehmens, Andreas Polt, legt noch einen drauf: minus 40 % auf alle VOGLAUER Vollholz-Möbel.

möbel polt GmbH und Co KG

Einrichtungshaus & Tischlerei mit 3.000m2 Einrichtungsausstellung und eigenem Küchenstudio

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa 9-17 Uhr

Amstettner Straße 13 +16

A-3352 St. Peter/Au

Tel.: +43.7477.42185.0

Mail: office.eh@moebelpolt.at

Web: http://www.moebelpolt.at