Der Name ist Programm

Wenn der Name Programm ist, dann trifft das bei den „Cantores Dei“ aus Allhartsberg den Nagel auf den Kopf. 50 Jahre singt das gemischte Ensemble als klassischer Kirchenchor in der Ybbstaler Pfarre. Fast genauso lange leistet die Singgemeinschaft auch einen wertvollen Beitrag zum kulturellen Leben in der ganzen Region.

Mit zwei Jubiläumskonzerten (8. und 9. Oktober in der Basilika Sonntagberg) feiert sich der Chor selbst. Und er tut das mit einem Spezialprogramm – begleitet vom Kammerorchester Waidhofen an der Ybbs unter der Leitung von Wolfgang Sobotka.

Anita Auer, seit 1989 Chorleiterin: „Es ist unser 30. Herbstkonzert!“ Wie die frisch pensionierte AHS-Pädagogin verrät, gibt es Werke aus dem Frühbarock zu hören, aus der Klassik (Auszug aus Mozart Vesper), der Romantik (Rheinberger: Stabat Mater) und der Moderne (drei Sätze aus dem Magnificat von John Rutter).

Wer solche Meisterwerke singen kann, braucht professionelle Sänger, möchte man glauben. Tatsache ist aber – den „Cantores Dei“ leihen ausschließlich Amateure aus dem Ort sowie der engeren und weiteren Umgebung ihre Stimme.

40 Sängerinnen und Sänger zählt der Chor, bei dem sich auch schon klingende Namen wie Anton Steingruber oder Emil Landsmann in die Leiterliste eingetragen haben.

„Unser Programm besteht zu zwei Drittel aus Kirchenmusik“, unterstreicht Auer den Auftrag. Große Konzerte sind für sie das Sahnehäubchen.

Dafür wird dann intensiv geprobt – deutlich über die wöchentlichen Termine hinaus. „Ich lege Wert auf genaues Singen. Wir wollen ja den Werken, die wir interpretieren, auch gerecht werden!“, verrät Auer.

Dass sie dabei auch einmal durchgreift, verheimlicht die langjährige Pädagogin nicht. „Ein Chormitglied hat mir einmal nach einer Probe geflüstert, dass sie sich vor mir fürchtet“, erzählt Anita Auer mit einem Lächeln und schwächt gleichzeitig ihre hohen Ansprüche ab: „Fehler können immer passieren. Die Routine führt uns stets wieder zusammen!“

Stolz ist Anita Auer auf das große persönliche Engagement ihrer Chormitglieder. Viele nehmen Gesangsunterricht, wofür es auch Unterstützung seitens des Vereines gibt. „Die Stimme kontrolliert zu wissen, ist ein gutes Gefühl und ich habe wirklich schon erstaunliche Entwicklungen erlebt“, so die Chorleiterin, die sich selbst alle vier Wochen weiterbilden lässt.

In der Gemeinschaft verbunden

Wie in vielen Chören, ist es bei den „Cantores Dei“ auch die Gemeinschaft, die die Mitglieder untereinander verbindet. Anita Auer: „Uns geht es nicht um Geld, wenngleich wir natürlich auch Aufwendungen haben. Mit den freiwilligen Beiträgen von vielen unterstützenden Mitgliedern und Sponsoren kommen wir schon über die Runden!“

Dass Anita Auer, die so nebenbei in Allhartsberg die Kirchenorgel spielt, auch nach vielen Jahren noch große Freude an ihrer Leiterfunktion hat, verheimlicht sie nicht. „Es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Auch die gewisse Anspannung vor einem Auftritt möchte ich nicht missen.“

Natürlich lodert das Feuer anders als früher. „Fragen sie meinen Mann, wie das vor Jahren war, wenn wir in Vorbereitung für ein Konzert standen. Dahingehend bin ich heute viel ruhiger“, hat sie die Stille mittlerweile ganz gerne.

Laut darf es nur dann werden, wenn es gut klingt. „Schlechte Lautsprecher vertrage ich gar nicht!“ In Sachen Musikgeschmack ist sie sehr offen. Gerne hört sie im Wohnzimmer mit ihrem Mann Jazz, aber auch Musik von Roland Neuwirth und Karl Hodina.

Eine Bitte äußert die „Cantores Dei“-Leiterin am Ende des Hallo Mostviertel-Gesprächs: „Ich hätte gerne einmal Arthur Honeggers Jeanne d’Arc Oratorium gesungen. Dazu muss ich Wolfgang Sobotka aber noch begeistern!“

Ansonsten freut sie sich sehr auf die bevorstehenden Konzerte mit dem befreundeten Musiker und ehemaligen Berufskollegen. „Und ich hoffe, dass wir vielen Menschen am Sonntagberg auch diese Freude vermitteln können!“

Detail am Rande: Mit den „Cantores Dei“ aus dem Zentralraum St. Pölten verbindet den Allhartsberger Chor nur der Name und die Musik. „Wir kennen und schätzen uns, sind aber zwei völlig eigenständige Singgemeinschaften“, klärt Anita Auer auf.

Herbstkonzert

mit dem Kammerorchester Waidhofen/Ybbs anlässlich „50 Jahre Cantores Dei“

Samstag, 8. Oktober, 19.30 Uhr

Sonntag, 9. Oktober, 16 Uhr

Basilika Sonntagberg

Karten gibt es bei öticket und bei den Chormitgliedern

www.cantoresdei.at