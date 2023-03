Der neue Bildersturm: Ist die Zeit von Kunst und Wissenschaft vorbei?

Ein berühmter Satz von Friedrich Nietzsche: „Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen“. Insbesondere unbequeme moderne Kunst kann helfen, manche Abgründe & Katastrophen zu reflektieren bzw. zu verarbeiten. Unreflektierter Kunst-Konsum kann aber auch zur netten Ablenkung, zum Entertainment, zur reinen Selbstbestätigung, zu berechnendem Geschäftsdenken oder gar zur Propaganda verkommen. Und dadurch die Wahrheit vernebeln!

Unlängst bei einem brachialen-dröhnendem „Post-Punk“-Konzert im Linzer „Post-Hof“ projizierte man eine Provokation an die Wand: „THE TIME FOR ART IS OVER!“. Wumms! Hat mich gleich daran erinnert, worüber sich zuletzt ein riesiges mediales Echo*) erhob: die Schütt-Aktionen von Klima-AktivistInnen in europäischen Museen, siehe Bild anbei. Ein Wissenschaftler meinte dazu: „Für die Museumsaktionen hatte ich zu Beginn wenig Verständnis. Als ich gesehen habe, welche Welle an Diskussionen und teilweise auch Umdenken dadurch ausgelöst wurde, dachte ich: Vielleicht ist so eine Aktion wirksamer als die hundertste Studie im Science Magazin. Denn in der Wissenschaft haben schon viele resigniert...“

Auch selber hatte ich anfangs den Eindruck, dass ein „Bildersturm“ in den Tempeln der Kunst eher „die Falschen trifft“ bzw. adressiert. Genauer betrachtet sind es aber dann doch „die Richtigen“! Denn wer wandelt würdevoll in diesen heiligen Hallen umher? Zumeist Personen aus der gut situierte Bildungsschicht, einflussreiche Leute aus Wirtschaft und Gesellschaft, sogar EntscheidungsträgerInnen aus der Politik, die sich vielfach (noch) gegen notwendige Klimaschutzmaßnahmen stellen. Und weiters die finanzkräftige „Upperclass“ und „Jet-Set-Society“, die durch ihre „fossile“ Lebensweise und milliardenschweren Investitionen einen schier unglaublich großen Anteil der globalen Emissionen zu verantworten hat. Oder auch Menschen wie dieser schöngeistig-ergraute Kinobesitzer, den ich in Wien getroffen habe, der zu einem ähnlich sensiblen Thema meinte: „Ich will damit nichts zu tun haben und nur in Ruhe alt werden!“

Erklärend zu den – meist sorgfältig geplanten und gewaltlosen – Schütt-Aktionen meinte einer der Proponenten: „Diese Aktionen sind keine Attacke (oder gar Terror, Anm. des Verfassers), sondern eine Inszenierung! Wir wollen aufgrund der Dringlichkeit aufrütteln und die Debatte anregen!“

Wer noch nicht versteht, wie brandgefährlich die drohenden Klima-Kippeffekte sind, der lese nach, in welche Katastrophe Mitteleuropa (!) vor etwa 130.000 Jahren (in der sogenannten Warmzeit des Eem) hineingestürzt ist, als die klimatischen Verhältnisse nicht mehr weit von jenen entfernt waren, auf die wir im Moment zusteuern: Die Trockenheit kam abrupt, innerhalb von nur 100 (!) Jahren mussten die vorherrschenden Wälder einer Steppe weichen. Die meisten Studien gehen davon aus, dass der Meeresspiegel etwa 6 bis 9 Meter über dem gegenwärtigen Niveau lag.

Ergo: THE TIME FOR ART IS OVER! Es lebe die (im Bild anbei vielleicht erkennbare) Harmonie von Kunst- und notwendigem Aktivismus!

*) PS: Wo bleibt eigentlich der Aufschrei, wenn es der Kunst tatsächlich existenziell an den Kragen geht und sie von Politikern angegriffen wird? Stichworte: Radiosymphonieorchester, Volkstheater, Arthouse-Kinos,…?