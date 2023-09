Einer, der sich von der Glut des Lebens nicht verbiegen lässt!

Der Eyblhammer, die legendäre Schmiedewerkstatt in der Noth in Ybbsitz, vereint nicht nur historisches Ambiente und Gegenwartskunst, sondern dient auch als Begegnungsraum für internationalen Austausch und Geselligkeit. Belebt durch das lodernde Feuer der Inspiration und Kreativität begegnen sich hier der Hammerherr und die Besucher.

Geboren 1954 in der Schweiz

Man kann es sehen, wie man will, der 1954 in Appenzell in der Schweiz geborene Schmied und bildende Künstler Sepp Eybl ist gradlinig und sagt, was er denkt. Sicherlich war es nicht immer leicht mit ihm, andererseits weiß man, woran man ist, und auch wenn er viel über sich erzählt, achtet er auf Kleinigkeiten und hört gut zu, schaut einem in die Augen beim Reden und weiß, was er will und was nicht.

Im Interview sitzen wir vor seiner Werkstatt unter einem Baum, der Wind weht, das erste Grün der Buchen gefällt ihm, sagt er. Aber seine Lieblingsfarbe sei Rostbraun. Natürlich.

Wenn er lacht, wackeln ein kleiner Schmiedehammer und eine Wolfsmaulzange, die in Miniaturausgabe an seiner Wollhaube baumeln. Der Titel „schwarzer Graf“ wurde ihm vom Verein Eisenstraße NÖ verliehen.

1999 erwirbt Sepp das Hammerwerk in Ybbsitz und restauriert die Schmiede in dreijähriger, mühevoller Arbeit mit Unterstützung des Denkmalamtes, der NÖ Kulturabteilung und der Gemeinde Ybbsitz. So bleibt das vom Verfall bedrohte montanhistorische Kleinod der Nachwelt erhalten. Und es wird nicht zum leblosen Museum, sondern bietet lebendige Auseinandersetzung zwischen altem Handwerk und neuer Kunst über das Material Eisen.

Wenn man Schmied werden will...

Aber welche Voraussetzungen braucht es, wenn man Schmied werden will? Sepp denkt nicht lange nach: „Man muss sich gern bewegen, es darf dir nix zu blöd sein, man darf sich nicht davor scheuen, nicht sauber zu sein. Räumliches Vorstellungsvermögen. Man muss es wollen, neugierig sein und sich vorstellen können, wie es dann in 3D ausschaut!“ antwortet er.

Früher hat er Kinder- Schmiedekurse angeboten, in denen einfache Messer geschmiedet wurden. „Die Kinder heute können das leider nicht mehr“, erklärt er. „Die sind so zugemüllt mit Sachen, es ist ganz schlimm. Sie können sich nicht mehr konzentrieren, und das handwerkliche Geschick fehlt. Damit ein Lehrberuf und das Handwerk in der Gesellschaft wieder anerkannt werden, müssen Gesetze wieder auf Normalstand gebracht werden. Ein Lehrling darf ja nichts mehr. Er darf als Dachdecker nicht aufs Dach und als Tischler keine Säge angreifen. Aber bei der praktischen Arbeit hilft das nix, keiner tut sich das an, einen Lehrling zu nehmen, die wissen ja auch ganz genau, was sie dürfen und was sie nicht dürfen, und dann schafft man dem was an und er sagt: Nein, das mach ich nicht!

Aber Sepp erinnert sich auch an besondere Besucher seiner Schmiede. „Ein eher schmächtiger Junge, um die elf Jahre alt, zeigte ganz besonderen Einsatz, indem er gleich zwei Eisen ins Feuer legte. Damit er in den Pausen mit dem zweiten üben und probieren konnte. Da sah man genau, der will das! Und er machte tolle Sachen!“

Es kommt nicht nur auf körperliche Kraft an

Dass es beim Schmieden nicht nur auf körperliche Kraft ankommt, erfahre ich auch bei einem Gespräch über Schmiedinnen. „Auch die Technik ist wichtig!“ sagt er und schon erzählt er die nächste Geschichte über zwei Schwestern, die einmal bei ihm geschmiedet haben: „Als eine der Schwestern plötzlich komisch geschlagen hat, fragte ich sie, was los ist. Wennst nix sagst, dann machen wir nicht weiter! Sie hat dann die Blasen an ihren Händen gezeigt, die schon geblutet haben. Danach haben wir alles gut verbunden und die beiden haben weitergearbeitet.“

Stolz erzählt Sepp, dass auch seine Lebensgefährtin Christine Wild als Schmiedin und Metallgestalterin arbeitet. „Sie ist in der Hammerschmiede Aggsbach Dorf (ehemals PHEN-Schmiede) tätig, die aus dem 16. Jahrhundert stammt, rein mit Wasserkraft betrieben wird und wieder voll betriebsfähig ist.

Christine setzt sich zu uns, ebenfalls mit Strickhaube, an der die Zange und der Hammer baumeln, die beiden lachen und stoßen an, mit Bierflaschen auf denen ein Eyblhammer-Etikett prangt. Kennengelernt haben sich die beiden natürlich beim Schmieden, Christine war Praktikantin bei Sepp.

Die größte Skulptur, die Sepp machen durfte, war das „Tor vom Mostviertel zur Eisenstraße“, mit 14,5 Metern Höhe und 9 Metern Breite. Aber auch filigrane Schmiedearbeiten sind möglich, was er mir mit dem „Eisen am Stock“ beweist. Hier hinterlassen Schmiede auf der Walz ihre ganz persönlichen geschmiedeten Kunstwerke und Sepp kennt zu jedem einzelnen Stück die Geschichte, den Künstler und das Land, aus dem er kam. Vom Drachenkopf bis hin zum Finger mit langem Fingernagel findet man hier alles. Als ich ihn frage, ob es etwas gibt, was er gar nicht kann, fällt ihm sofort ein: „Stricken!“ Aber Christine fällt ihm ins Wort und meint: „Du kannst aber häkeln und gestickt hast du früher auch!“

Ybbsitz ist mir heute noch eine Heimat

Warum er sich für Ybbsitz entschieden hat? „In der HTL hatte ich früher einige Ybbsitzer Freunde, mit denen hatte ich eine große Gaudi. Und ich fragte mich immer: Wo ist dieses gallische Dorf? Irgendwann bin ich an den Wochenenden nimmer heimgefahren, sondern dageblieben. Und auch heute noch ist mir Ybbsitz eine Heimat. Wenn ich hier etwas brauche, dann weiß ich genau, zu wem ich gehen kann, der mir da weiterhelfen kann.“ „Hast Du noch etwas Wichtiges mitzuteilen?“ frage ich ihn zum Schluss. Eine Weile überlegt er, fährt sich mit seinen schwarzen Händen übers Gesicht und antwortet dann: „Die Jungen horchen den Alten nicht mehr zu. Zuhören, Gehirn einschalten, überlegen, was dir wichtig ist, und dann entscheiden. Das wäre mir wichtig. Zeit und Energie verschwenden an jemanden, der mir nicht zuhört, das tu ich nicht mehr. Bei TV-Drehs sage ich alles nur genau ein Mal. Ich wiederhole nichts. Dann bemühen sie sich und dann funktioniert es.“