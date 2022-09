Der Weg zum richtigen Beruf

Als einer der größten Lehrlingsausbilder im Ybbstal weiß die voestalpine Precision Strip GmbH genau, was die jungen Menschen beschäftigt.

Rund 70 Lehrlinge absolvieren derzeit ihre Ausbildung bei der Tochtergesellschaft des börsennotierten Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine.

Im ersten Schritt gilt es herauszufinden, wo die eigenen Interessen und Talente liegen. Hilfreich dafür kann Feedback von Lehrer:innen, Freund:innen und Bekannten sein. Auch spezielle Eignungstests können ein objektives Bild über Stärken und Schwächen liefern. Zudem ist es wichtig, sich über alle Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Eine gute Orientierungshilfe sind Fachmessen: Beispielsweise findet von 14. bis 16. September das „Karriere Clubbing“ in Waidhofen/Ybbs statt, und von 29. September bis 1. Oktober die „Schule & Beruf“ in Wieselburg.

Viele Schulen und Unternehmen bieten auch einen „Tag der offenen Tür“ an. Die voestalpine Precision Strip veranstaltet am 20. Oktober eine Info-Night im jugendsteel Ausbildungszentrum an ihrem Standort in Böhlerwerk. Interessierte Jugendliche und deren Eltern können sich dabei über die verschiedenen Lehrberufe informieren.

Top-Ausbildung in einem internationalen Konzern

Die eigene Fachkräfteausbildung hat bei voestalpine einen hohen Stellenwert und eine lange Tradition. voestalpine Precision Strip sorgt mit der Lehrlingsausbildung seit über 80 Jahren für den eigenen Fachkräftenachwuchs und zählt in diesem Bereich heute zu den führenden und erfolgreichsten Unternehmen im Mostviertel.

Für eine Lehre bei voestalpine sprechen vor allem die vielfältigen Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Konzern sowie die hohe Ausbildungsqualität. Der Fachkräftenachwuchs wird in den Ausbildungszentren mit modernsten Technologien auf die Prozesse und Abläufe einer digitalisierten Arbeitswelt vorbereitet. Mehr als 90.000 Euro fließen in die Ausbildung jedes Lehrlings.

Einblicke zur Lehre bei voestalpine sowie alle freie Lehrstellen finden sich auf der Lehrlingswebsite des voestalpine-Konzerns unter www.voestalpine.com/lehre.

Weitere Informationen zu jugendsteel, dem Ausbildungsprogramm bei voestalpine Precision Strip, stehen unter www.jugendsteel.at zur Verfügung.