„Der wöchentliche Oma-Tag ist ein Höhepunkt!“

Es ist eher früher Morgen, wenn Ruth Zellhofer (54) wochentags in ihrem kleinen Büro im Autohaus vom Ehemann zu arbeiten beginnt. Zwischen halb- und dreiviertel Sieben, verrät die zweifache Mutter, die mit ihrem Max schon 30 Jahre zusammen ist.

Drei Jahrzehnte, in denen sie, abgesehen von zwei kurzen Babypausen, Berufs- und Privatalltag mit dem erfolgreichen Autohaus-Chef und leidenschaftlichen Motorsportler teilt. Bis vor Kurzem war sogar der Wohnbereich der Familie im Firmengebäude angesiedelt, über Werkstatt und Büro. Erst vor rund einem Jahr sind die Zellhofers in ihr schmuckes, neues Eigenheim am Ortsrand von Euratsfeld übersiedelt.

Zeit mit der Familie ist größtes Glück

„Ein Leben in Luxus war mir nie wichtig“, erzählt die gebürtige Amstettnerin, die ihre Kindheit und Jugend am Krautberg verbracht hat. „Auch größere Urlaube haben wir kaum gemacht!“

Foto: zVg

Die Motorsport-Leidenschaft hat die Unternehmerfamilie in der Freizeit viel an den Rennstrecken in Österreich und dem benachbarten Ausland gesehen. Die Wochenenden bei den Rennen waren auch so etwas wie Familienalltag. „Ich war da sehr anpassungsfähig“, ist Zellhofer beim Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte keineswegs unglücklich. Es hat einfach alles gepasst für die sympathische Mostviertlerin. Der richtige Partner an der Seite, eine gut gehende Firma und ein glückliches Privatleben und zwei Kinder.

Am großen Glück änderte für Ruth Zellhofer auch die Behinderung ihrer Tochter nichts. „Solche Schicksale muss man annehmen. Man schafft das schon, auch wenn es natürlich nicht immer leicht war“, will sie Momente, in denen sie kraftlos und verzweifelt war, nicht verschweigen „Irgendwie ist es immer gegangen. Ein Leben ohne Kinder wäre für mich nie vorstellbar gewesen“, strahlt sie viel positiven Geist aus.

Dass mit der Geburt ihrer Tochter die gemeinsame Familienzeit an den Rennstrecken kaum mehr möglich war, damit konnte Zellhofer leben. „Ich bin in meinem Rollenbild als Frau vielleicht nicht die Modernste, aber ich bin stolz darauf, für Kinder und meine Familie da sein zu dürfen!“

Dass die Kindererziehung genauso „ihr gehörte“, wie das tägliche Kochen, empfindet Ruth Zellhofer als selbstverständlich.

„Für mich war es normal, wenn Christoph als Baby im Maxi-Cosi bei mir im Büro war, oder wenn ich Max, wenn er um 5 Uhr früh zu einem Rennen gefahren ist, das Frühstück bereitete habe. Das hätte ich nicht anders gewollt“, erzählt Zellhofer mit einem Lächeln im Gesicht, für das sie ihre Freunde, aber auch die Autohaus-Kunden schätzen!

Erste Adresse in der Administration

Für Letztere ist Ruth Zellhofer die erste Adresse in der Administration. Disposition, Werbung, Verrechnung etc. – für all das zeichnet sie zur vollsten Zufriedenheit aller verantwortlich.

Dass sie in naher Zukunft einmal einen Gang zurückschalten möchte, das verheimlicht sie beim Hallo Mostviertel-Gespräch dennoch nicht. „Bei 24 Mitarbeitern ist immer viel zu tun!“

Denn da gibt es neue Herausforderungen, denen sich Zellhofer gerne widmen möchte. So ist der wöchentliche Oma-Tag ein unverzichtbarerer Höhepunkt im Wochenverlauf. „Der dreijährige Kimi erinnert mich sehr an unseren Christoph. Und er dürfte auch die Motorsport-Gene zu 100 Prozent geerbt haben“, sieht Ruth Zellhofer das gemeinsame Lebenswerk auch schon ein wenig in der übernächsten Generation.