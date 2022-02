DH-Design Holzverarbeitungsges.m.b.H. sucht Mitarbeiter & Lehrlinge

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, welcher sich aufgrund seiner Natürlichkeit in einer unermesslichen Vielfalt an Struktur und Farbe präsentiert. Da uns Nachhaltigkeit und eine legale Herkunft unserer Rohmaterialien wichtig sind, werden ausgewählte, hochwertige Hölzer vornehmlich aus Österreich sowie angrenzenden mitteleuropäischen Ländern bezogen. Wir sind auch stolz darauf, die strengen Standards des PEFC Gütesiegels erfüllen zu können.

Modernste technische Ausstattung und besondere Flexibilität in der Produktion lassen uns nahezu jeden Kundenwunsch erfüllen. Je nach Holzart bieten wir Lamellen in Längen von 300 bis 8000 mm und Breiten von 40 bis 550 mm. Weiters haben wir die Möglichkeit, unseren Produkten durch unterschiedliche Veredelungsmethoden, wie der Dämpfung oder über diverse Oberflächenbehandlungen wie Bürsten, Hacken, etc. eine besondere Individualität zu verleihen.

Möchten Sie Verantwortung übernehmen und tatkräftig anpacken?

Dann ist die DH-Design Holzverarbeitungsges.m.b.H. das richtige Unternehmen für Sie! Aktuell suchen wir speziell engagierte Mitarbeiter und ganz speziell Mitarbeiterinnen für eine Reihe an Aufgaben. Nach einer entsprechenden Einarbeitungszeit können Sie auch die besondere Herausforderung einer Maschinenführerin übernehmen. Weiters verstärken wir unser Team mit einer/m Staplerfahrer/in.

Schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an

Foto: DH-Design Holzverarbeitungsges.m.b.H.

DH-Design Holzverarbeitungsges.m.b.H.,

Wipark, 12.a Straße 2

A-3331 Kematen/Ybbs

office@dh-holz.at

Doch auch ganz junge Menschen, die Interesse am Werkstoff Holz haben, werden für unser Team gesucht. Nimm dein Leben selbst in die Hand und ergreife die Chance für eine Lehrstelle als Holztechniker/in bei DH Design HolzverarbeitungsgesmbH. Du verdienst Dein eigenes Geld und bekommst eine Top-Ausbildung in einem starken Umfeld und einem international tätigen Unternehmen!

Selbstverständlich kannst Du Dir vorab ein Bild unseres Betriebes bei einem Schnuppertag machen.

Bewirb Dich jetzt unter office@dh-holz.at