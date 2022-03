Die Architekten der Werbetechnik

Stolze 100.000 Höhenmeter will Andreas Reitbauer (53) heuer schaffen - auf dem Mountainbike, dem Rennrad, beim Tourenski gehen und Trail-Laufen. Der sportliche Rosenauer und Geschäftsführer der Firma Sign7 möchte damit seinen Rekord vom Vorjahr um ca. 15.000 Meter toppen.

Dass er es schafft, dafür spricht seine Lebensphilosophie: „Wann immer ich mir etwas vorgenommen habe, habe ich es auch erreicht!“

Zuletzt war es die Gründung seiner Werbetechnik-Firma in Amstetten, für die er vor drei Jahren sogar einen sicheren Top-Job an den Nagel gehängt hatte. Mit über 30 Jahren Berufserfahrung wollte er zur Lebensmitte noch einmal durchstarten.

Gemeinsam mit Rudolf Körber, einem Marketingprofi, dessen Qualitäten Reitbauer schon von vielen beruflichen Kontakten zu schätzen wusste, hob er die Sign7 GmbH aus der Taufe. Als „Architekten der Werbetechnik“ sollten beide damit aufs richtige Pferd gesetzt haben. „Wir sind keine Pickerlmacher – ohne diese Arbeit schlecht zu machen, sondern Komplettanbieter für Werbemittel und Werbe-Ideen“, umreißt Reitbauer, der 70 % an der GmbH. hält, den klaren Sign7-Plan.

Der gelernte Schilderherstellermeister, Maler und Anstreicher wusste genau, was er tat. Er war 1992 der jüngste Schilderhersteller-Meister in ganz Österreich und ihn hat die Werbetechnik schon immer fasziniert!“ Was ihm im Zuge seiner Laufbahn zusehends fehlte, war das komplexe Ganze, das sich viele Kunden gewünscht hatten. „Es ist so genial, wenn man mit Firmen etwas Neues entwickeln kann; etwas schaffen, was der jeweiligen Marke gerecht wird und ihr einen Mehrwert sichert. So etwas motiviert mich heute mehr denn je“, sieht er sich auch nach drei Jahrzehnten in der Branche noch lange nicht am Gipfel!

„Nicht im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen!“

Ein Motto hat sich Reitbauer an seine Fahnen geheftet (es steht nicht zufällig auf einer Postkarte von seinem Geschäftspartner Rudolf Körber am Bürotisch): „Nicht im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen!“

Dieser Satz stand bereits vielen erfolgreichen Projekten Pate, die das junge Unternehmen auf seiner Referenzliste anführen darf:

24.000 Schilder für ein neues POS-Wegeleitsystem in 600 BIPA-Filialen österreichweit.

Entwicklung und Produktion von Displays und Aufstellern für die Essity Group (u.a. Leukoplast) und für die Beiersdorf AG (Hansaplast, Eucerin, Nivea etc.) zum Einsatz in Apotheken und Reformhäusern in Österreich und Deutschland.

Leuchtbeschilderungen im Außenbereich u.a. für die Knorr-Bremse IFE (Kematen an der Ybbs), das neue SWARCO Global Glass Beads Technology Center in Neufurth oder das Logistikcenter und Fertigwarenlager der Prefa Aluminiumprodukt GmbH (das größte Teil misst 26,77 m Spannweite).

Ein Leuchtturmprojekt war, im Auftrag von Porsche Media (Salzburg), die Umsetzung des komplexen Moon-Power Brandings der Tiefgarage im Silvretta Park Montafon sowie die Beklebung von rund 330 Seilbahn-Gondeln im Vorarlberger Skigebiet.

Relativ neu sind Sonnenschutzfolien. Die Produktinnovation weist durch ihre spezielle Verarbeitung und Beschichtung bis zu 90 % der Hitzestrahlung zurück. Ein Großauftrag im NÖ-Landhaus ist bereits abgeschlossen, viele weitere sind in Arbeit.

Ganz neu sind LED-Lichtdecken und -Wände, für die Hotellerie, Gastronomie, Wellness- und Empfangsbereiche, aber auch für Privaträume (Indoor wie Outdoor).

Stolz sind die Amstettner Werbearchitekten auf den Sign7-Energy-Tower, eine hochmoderne E-Ladestation für Elektroautos inkl. digitaler Außenwerbung, auf der wechselnde Inhalte (Filme, Werbesujets, Pläne etc.) gezeigt werden können – alles fix-fertig konzipiert inklusive Content.

Als Reaktion auf die Corona-Zeiten hat Sign7 Social Distancing Tools und hochwertige Personenschutzprodukte entwickelt. So wurden u.a. für DM in Österreich, Deutschland, Italien und Tschechien Hygienespender entwickelt.

Dutzende Partnerfirmen und eine starke rechte Hand

Umgesetzt werden die Projekte von einem Pool professioneller Partnerfirmen. „Auf dieses Netzwerk an tollen Unternehmen sind wir sehr stolz! Ohne sie könnten wir auch nicht erfolgreich sein“, so Reitbauer. „Die schlanke Struktur macht uns zu einem Schnellboot, das innerhalb kurzer Zeit auf Kundenwünsche reagieren kann.“ Da kann es schon vorkommen, dass Kundenfragen inklusive fertigen Angebots auf einer Autofahrt von Wien nach Amstetten erledigt werden!

Stolz ist der gebürtige Amstettner, den über die Feuerwehr auch viele Jahre mit der Bezirkshauptstadt verbunden haben, nicht zuletzt auf seine rechte Hand, Romana Weinhauser. Sie ist das dritte starke Glied im Büro in der Mitterfeldstraße und Teil des großen Erfolges „Made in Amstetten“.

Detail am Rande: Ein Projekt steht bei Reitbauer – im Rückblick auf seine lange Berufszeit – auf einem Ehrenplatz: „„Bei der Firma Forster habe ich vor ca. 26 Jahren für Red Bull den BAR-Stehtisch (damals noch im Beisein von Dietrich Mateschitz) entwickelt. Aus einem Dutzend Prototypen sind bis heute über 150.000 Exemplare geworden, die in 130 Ländern der Welt zum Einsatz kommen; gefertigt - damals wie heute im Mostviertel!“