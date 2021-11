Die bessere FARBEN Wahl

„Wir wissen wovon wir sprechen, wenn wir Sie beraten!“ Mit einer klaren Ansage hat Walter Wahl vor 30 Jahren in der Amstettner Preinsbacherstraße einen kleinen Farbenfachhandel gegründet. Heute ist der Familienbetrieb in seiner Branche der größte zwischen Salzburg und Wien.

„Mit knappen 350.000 Farbmischungen sind wir als Lieferant von Industrielacken nicht nur ein wichtiger Partner der Automotivindustrie, sondern, dank unserer Produktvielfalt im Bereich Baufarben, auch in fast jedem Bauprojekt in Österreich zu finden“, ist Geschäftsführer Dominik Wahl (25, Bild oben), Enkel des Firmengründers, stolz.

Von Amstetten aus leitet Wahl die Firma zusammen mit Prokurist Sascha Theuratsbacher (48), der seit 1993 bei der Firma ist und seine Karriere als Farbenverkäufer begann.

14 Niederlassungen zählt das Netzwerk des Mostviertler Unternehmens, allesamt regional bestens etabliert in allen wichtigen Städten der Bundesländer Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg sowie Wien.

Gestützt auf alle führenden Hersteller – Farben Wahl verfügt unter anderem über offizielle Auslieferungslager für Standox und Sika – genießt Farben Wahl höchstes Ansehen im Privat- wie im Gewerbekundenbereich. „Wenn Kunden mit fachlichen Wünschen zu uns kommen, dann ist es unsere Pflicht, sie professionell zu beraten und das für sie beste Produkt zu finden. Und das muss nicht das Teuerste sein“, lässt Theuratsbacher keine Zweifel an der Fachkompetenz der FAWA-Mitarbeiter.

Mitarbeiter dringend gesucht

Rund 70 Farbenprofis beschäftigt Farben Wahl, viele schon 20 Jahre und mehr. Aber es könnten noch viel mehr sein. Das Amstettner Unternehmen ist nämlich intensiv auf der Suche nach zusätzlichen Kräften.

„Wir wollen expandieren und dafür brauchen wir Facharbeiter und Lehrlinge, die den erfolgreichen Weg mit uns weiter gehen wollen“, so Dominik Wahl. „Individuelle Persönlichkeiten, denen eine familiäre Atmosphäre am Arbeitsplatz wichtig ist und die Interesse für unsere Produkte zeigen!“ Letztere listet Farben Wahl heute in einem Kataolg auf, der auf über 140 Seiten die ganze Branche repräsentiert.

Das Angebot umfasst neben allem, was sich irgendwie als „Farben“ für jeden privaten wie gewerblichen Anwendungsbereich definieren lässt, auch Putze, Lacke, Holzschutzsysteme, Wandbeschichtungen und Renovierungsprodukte, Metallbeschichtungen, Maschinen für den professionellen Verarbeiter und den Heimwerker sowie Filtertechnik, samt Zubehör.

„Wir können für unsere Kunden aus einem wirklich reichhaltigen Sortiment wählen und meist in wenigen Minuten die gewünschten Waren bereitstellen. Das macht uns stark“, ist Sascha Theuratsbacher überzeugt.

Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen

Stark ist Farben Wahl auch bei den Eigenprodukten, von denen FAWA Naturweiss und FAWA Mineralweiss erst kürzlich das Österreichische Umweltzeichen verliehen bekamen! Dominik Wahl: „Diese Auszeichnung erhalten jene Produkte und Dienstleistungen, die neben einer Vielzahl an Umweltkriterien auch hohe Anforderungen an Qualität und Langlebigkeit erfüllen. Es soll also vor allem umweltbewussten Konsumentinnen und Konsumenten als Orientierungshilfe bei Kaufentscheidungen dienen.“

Übrigens: Alle FAWA-Produkte sind auf wasserlöslicher Basis aufgebaut, und mit eigenen Bio-Produktlinien erfüllt Farben Wahl auch sehr spezifische Nachhaltigkeitsansprüche.

Wussten Sie, dass...

Jede halbe Minute ein Kunde eine der 14 Niederlassungen von Farben Wahl betritt, um sich beraten zu lassen oder etwas zu kaufen?

Zu jeder Minute ein Lieferschein oder Paragon ausgestellt und irgendwo im Firmenbereich eine Tasse Kaffee von Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern getrunken wird?

Jede Minute ein Mitarbeiter von Fawa zum Telefon greift?

Jeder Fawa-Mitarbeiter durchschnittlich mehr als zwei Stunden pro Woche bei Schulungen verbringt?

Jede Minute auf einer der Mischanlagen in den Fawa-Verkaufsniederlassungen ein Kilogramm Farbe exakt nach Kundenbedarf gemischt oder überhaupt hergestellt wird?

Jede Sekunde zwei Kilogramm Ware die Ladefläche eines der LKW’s von Farben Wahl bei einem Kunden verlassen?

Ca. alle zwei Stunden eine Hausfassade mit Fawa-Produkten fertiggestellt wird?

Hunderte Balkone, Dachstühle und Fenster mit Produkten von Fawa gestrichen, lasiert, lackiert werden?

Tausende Heimwerker wie Mitarbeiter in Gewerbebetrieben mit Werkzeugen, Maschinen und Geräten arbeiten, die Fawa liefert und betreut? Der legendäre grüne Fawa-Kübel ist längst auf allen großen und kleinen Baustellen angekommen.