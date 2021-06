Usercontent, Theatersommer Haag

DER ZERRISSENE

1. Juli - 7. August 2021, Stadt Haag

KOMÖDIE nach Johann Nestroy. REGIE Dominic Oley. MIT Christian Dolezal, Miriam Fussenegger, Tania Golden, Kajetan Dick, Josef Ellers, Boris Popovic, Sigrid Hauser, Maria Astl und Samuel Pock.

Diese 1844 in Wien uraufgeführte Posse mit Gesang in drei Akten, zählt zu den großen Schätzen dieses österreichischen Autors, der stets scharfsinnig und -züngig Obrigkeiten zu provozieren wußte. Abweichungen aus den eingereichten Textfassungen (Extempores), ließen Zensurspitzel aus deren Fassung geraten. Dieselben zerrten Johann Nestroy, der in seinen Stücken stets selbst mitwirkte, von der Bühne, um ihn kurzerhand in Kerkerhaft zu werfen.

INHALT. Der Zerrissene handelt vom allzu reichen und folglich emotional verkümmerten Herren von Lips, der alles hat und dem nichts mehr etwas wert ist. Dieser Herr von Lips beschließt, die Nächste, die zur Tür hereinkommt, zu ehelichen. Das Wagnis wird zum Verhängnis. Die ihm zugetane Madame von Schleyer ist die verflossene, entführt geglaubte, Geliebte des groben Schmiedes Gluthammer, weshalb die beiden Hähne in einen Raufhandel geraten und über den Balkon in einen reißenden Fluss stürzen. Lips überlebt und erfährt eine wunderliche Wandlung...

Karten-Telefon: 07434/44600; reservierung@theatersommer.at