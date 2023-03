Die Birne als Wissenschaft

Von 13. bis 15. April versammelt sich die Streuobstszene aus ganz Europa im RelaxResort Kothmühle zum Internationalen Birnenkongress. Es geht um aktuelle Entwicklungen des Ciders, wissenschaftliche Erkenntnisse und Zukunftstrends aus dem Streuobstbau. „Wir informieren über alles um die Mostbirne, ihr Umfeld und die Zukunftsaussichten der landschaftsprägenden Frucht des Mostviertels“, verrät Maria Ettlinger, Geschäftsführerin der LEADER Region Moststraße. „Freuen Sie sich auf interessante Tage voller Information, Diskussion und Kulinarik!“

Internationale Beteiligung

Was den Kongress besonders interessant macht, sind die vielen internationalen Vortragenden. Internationale Experten aus insgesamt fünf Nationen werden am Kongress vertreten sein: die USA, Kanada, Schweiz, Deutschland und selbstverständlich Österreich. Doch es haben sich nicht nur internationale Vortragende angekündigt. Die Moststraße baute sich in den letzten Jahrzehnten ein großes internationales Netzwerk an Partnern auf, die es sich nicht nehmen lassen, neben der Teilnahme am Kongress auch die zahlreichen Angebote des Mostfrühlings zu nutzen. Denn der Mostfrühling bietet mit der einzigartigen Birnbaumblüte, einem bunten Festreigen, dem Cider & Spring Festival sowie dem Hop On Hop Off Bus die besten Voraussetzungen für einen schönen Start in den Mostfrühling. Der Kongress beinhaltet vier Informationsblöcke und zwei Exkursionen (Fr., 14. April: MostBirnHaus bzw. Genussbauernhof Distelberger; Sa., 15. April: Mostsommelierbetrieb Haselberger sowie mobile Hebebühne für Streuobst bei Pihringer’s Moststub’n).

Informationen und Anmeldung www.gockl.at