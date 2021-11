Die Jungmost-Zeit startet!

Heuer gab es zwar eine sehr geringe Ernte, dafür verhalf der „goldene Herbst“ den heurigen Jungmosten zu exzellenter Qualität.

Wenn dieser Tage im Mostviertel besonders oft „G’sundheit“ gewünscht wird und die Angesprochenen darauf mit einem „Sollst leben!“ antworten, dann ist das kein Hinweis auf Schnupfennasen, sondern ein Zeichen dafür, dass gerade junger Most verkostet wird.

Jugendlich, spritzig – das In Getränk Most – Der Jungspund!

Schwierig gestaltete sich anfangs das Erntejahr 2021 – viel zu kaltes, feuchtes Frühjahr, wenig Sonne im Sommer. Doch dann kam ein traumhafter Herbst, welcher den Mostbirnen mit vielen warmen, sonnigen Tagen und kühlen Nächten zu einem hervorragenden Aroma verhalf!

Nach dem Motto „Weniger ist mehr!“ können sich alle Mostfreunde auf top Qualitäten des Jahrganges 2021/22 freuen - umso besser, dass der diesjährige Jungmost, der Jungspund endlich verkostet werden kann. Der neue Jahrgang ist also endlich da, in zwei Geschmackslinien, der „Klassische“, ungestüm und trocken, zu erkennen am grünen Etikett und Verschluss sowie der „Elegante“, erotisch süßlich in der Ausführung, zu erkennen am roten Etikett und Verschluss!

Leichte, elegante Mostkreationen

Die heurige Birnenernte fiel, wie bereits erwähnt, sehr durchwachsen aus und bot dadurch die Gelegenheit zu ganz besonderen Mostkreationen. Dies ließen sich die innovativen Mostproduzenten natürlich nicht entgehen, und sorgten für den einen oder anderen Überraschungsmoment.

Man kann sich also auf leichtere, geschmacklich elegantere Mostlinien freuen. Reinsortig sowie als Birnen Cuveés aber heuer auch als Apfel-Birnen Cuveès ausgebaut, schaffen sie es mit Sicherheit, für so manches Geschmackshighlight zu sorgen.

Der Jungmost im Geschmack

Der „Jungspund“ gilt unter Liebhabern als die Mostspezialität schlechthin. Er schmeckt – aufgrund seines natürlichen Kohlensäuregehalts – spritzig, fruchtig und wirkt erfrischend anregend. Kenner genießen die beiden Jungspundkreationen vorzugsweise als Aperitif oder zu herbstlichen Spezialitäten wie Gansl, Ente, Wild aber auch Nudelgerichten.

… was sollte man nicht nur als Nicht- Mostviertler noch wissen

Im Mostviertel gibt es einen alten Brauch, immer um Allerheiligen herum, wenn die Verwandtschaft zusammen kommt, wird der beste, junge Most aus dem Keller geholt, um die Familie sowie Gäste mit einem Genuss aus dem eigenen Obstgarten zu erfreuen.

Anders als bei anderen alkoholischen Getränken sagt man beim Most nicht „Prost“, sondern „Gesundheit“, was mit einem „Sollst leben“ beantwortet wird. Nicht nur in Corona-Zeiten, wo dieser Trinkspruch freilich eine ganz andere, aber nicht minder wichtige Bedeutung erhielt.

Das richtige Glas für besten Jungmost-Genuss

Nach dem Motto „Jedem Getränk sein Glas“ gibt es auch für den Jungmost ein hochwertiges Verkostungsglas aus einer edlen Glasserie, der Glasbläserei Stölzle. Es besticht durch einen langen Stiel und seine kantig - elegante, charakteristische Tulpenform, die der Nase des Genießers beim Verkosten ein intensives Fruchtaroma beschert.