Das Fahrrad erlebt seit Corona einen regelrechten Boom. Insbesondere die Nachfrage nach E-Bikes ist so groß wie nie zuvor. Was vielen zur lieb gewonnenen Freizeitbeschäftigung geworden ist, lässt den Fachhandel an die Grenzen gehen. Lieferprobleme und der allgegenwärtige Fachkräftemangel haben längst die Branche erreicht. Wolfgang Resch, Inhaber der Firma Sport-Ginner in Amstetten und Waidhofen an Ybbs, erklärt, warum.

Ende August wimmelt es in deinem Geschäft vor Kunden. Sieht nicht nach Saisonfinale aus?

Wolfgang Resch: Was wir heute erleben, ist ein wahrer Erdrutsch. Volle Lager zum Saisonstart und zeitgerechte Nachlieferungen über das ganze Jahr – das war einmal. Seit bald drei Jahren sind von keinem Hersteller mehr Räder auf Wunsch abrufbar. Vielmehr bekommt der Handel nur Zuteilungen und oftmals leider Stornierungen. Wir sind dank sehr guter Kontakte mit der Industrie und einer weit vorausschauenden Einkaufsstrategie bislang sehr gut auf Kurs und haben jetzt praktisch alle Modelle auf Lager. Ich würde sogar sagen, jetzt wahrscheinlich mehr, als im kommenden Frühjahr. Denn wohin die Reise bei den Herstellern langfristig geht, ist ganz ungewiss.

Heißt im Klartext - man ist besser beraten, sich schon jetzt um sein Fahrrad für die nächste Saison umzusehen?

Resch: In jedem Fall. Wir sind überhaupt gerade in einer Zeit der großen Umstellungen. Auch unsere langjährig erprobte Geschäftspraxis ist davor nicht gefeit. Antizyklisch nenne ich die neue Normalität. Zur Erklärung: Die enorme Nachfragesteigerung am Weltmarkt, Corona-Lockdowns, Rohstoff- und Lieferengpässe, aber auch ein akuter Fachkräftemangel in den asiatischen Produktionsländern zeigen heute ihre Auswirkung. Der Markt ist im großen Lieferverzug und kann auf absehbare Zeit auch nicht mehr im geforderten Maß produzieren. Dazu kommt, dass die neuen Fahrräder enorm aufwendig hergestellt werden.

Wie reagierst du als lokaler Händler auf diese gravierenden Veränderungen am Markt?

Resch: Wir können nur an unsere Kunden appellieren, diese Änderungen mitzutragen. Ich nehme hier das Beispiel Service: Wer nicht im Frühling oder Sommer längere Wartezeiten in Kauf nehmen möchte oder kann, muss künftig auf die Nebensaison ausweichen. Unter unseren Sport-Kunden hat sich das schon seit Jahren eingebürgert. Ab Oktober landen deren Räder dann bei uns zum Service, damit sie ungebremst in die Saison starten können. Die Hauptsaison gehört dann den Pannen und Reparaturen und natürlich der Beratung, die immer mehr Zeit in Anspruch nimmt.

Ist der Fahrradverkauf heute wirklich so beratungsintensiv?

Resch: Das kann man mit früher gar nicht vergleichen. Das Fahrrad ist ein komplexes Fahrzeug geworden, mit viel Technik! Das muss man wissen. Und das braucht auch bei der Beratung seine Zeit. Jedem Kunden sein individuell abgestimmtes Rad ausliefern zu können, ist unser oberstes Geschäftsverständnis. Dafür braucht es gute Mitarbeiter, die wir zum Glück haben, die wir aber nur dann halten können, wenn wir sie ganzjährig beschäftigen. Antizyklische Service- und Beratungstätigkeiten helfen uns und unseren Kunden da enorm. Wie schon erwähnt – mehr Räder, als wir jetzt verfügbar haben, gibt es im nächsten Frühling nicht. Eher im Gegenteil. Wer also neben dem vollen Angebot stressfrei bei voller Beratung sein Fahrrad finden möchte, der ist sehr gut beraten, das in den nächsten Monaten tun. Und das ist alles andere als eine Werbestrategie.

Noch eine Frage, die an deiner neuen Led-Wand unübersehbar aufleuchtet - Stichwort „Dienstrad“ und 30 % Ersparnis.

Resch: Genau genommen sind das einfache Leasing-Modelle, die für eine bestimmte Kundenschicht sehr interessant sind. Dazu muss man aber wissen: In Anspruch nehmen kann dieses Service nur jemand, der auch Lohnsteuer bezahlt und dessen Gehalt abzüglich der Leasingrate noch über dem kollektivvertraglichen Lohn liegt. Der Preisvorteil ergibt sich dann aus der Lohnsteuerersparnis, die der Arbeitnehmer während der gesamten Laufzeit geltend machen kann. Nicht zuletzt interessant für den Arbeitnehmer: Er bekommt ein neues Rad ohne Anzahlung zum günstigen Monatspreis.

Gibt es Einschränkungen bei den Rädern und wem gehört das Rad am Ende?

Resch: Einschränkungen gibt es grundsätzlich keine, abgesehen davon, dass das Rad der Straßenverkehrsordnung entsprechen, und der Arbeitgeber dem Leasingmodell zustimmen muss. Sonst kann der Kunde sein persönliches Lieblingsrad frei aussuchen und es am Ende der Laufzeit zu einem äußerst attraktiven Restwert aus dem Vertrag herauskaufen oder auf ein Neues umsteigen.