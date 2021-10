Die neue Wirtin

Ein jugendlich frischer Wind bläst derzeit in der Amstettner Gastronomie-Szene. Mit nur 26 Jahren hat Sarah Holzer den Stadtbrauhof übernommen. Sie folgt damit Ingrid und Herbert Houska. Das Wirte-Ehepaar geht nach mehr als einem Vierteljahrhundert am ersten Platz in der Stadt nun in den wohlverdienten Ruhestand.

Brauhof-Gäste kennen Sarah Holzer schon seit vielen Jahren. Als Schülerin der Klosterschule verdiente die junge Servicekraft ihr erstes Geld im Amstettner Restaurant und Bier-Treff. „Meine Eltern hätten mich gern in deren Beruf gesehen (Steuerberatung, Anm. d. Red.), aber für mich war das nicht so passend. Und außerdem wollte ich mir zu meinen 50 Euro Taschengeld unbedingt etwas dazu verdienen“, erinnert sich Holzer.

Die Arbeit mit den Gästen war genau auf die hübsche Amstettnerin zugeschnitten. „Ich plaudere viel und bin einfach gerne mit Menschen zusammen!“

Also zog sie ihr Programm mit viel Fleiß und Konsequenz durch, auch wenn ihr Einsatz nicht unumstritten war. „Sarah, das wird nichts, hat der Herbert einmal zu mir gesagt. Ich war aber überzeugt, dass ich es kann“, so Holzer.

Der Ehrgeiz hatte auch einen zweiten Hintergrund: „Meine Leidenschaft war von Kindheit an das Reisen. Ich wollte hinaus in die Welt und das nicht nur für ein paar Tage!“

Bis zur Matura hatte Holzer stolze 20.000 Euro gespart. Damit ging es zum ersten Mal für längere Zeit ins Ausland. Ein paar Monate Fidschi Inseln, Neuseeland und so.

Weitere Aufenthalte in Amerika folgten. Immer unterbrochen von Arbeitsphasen, in denen sie sich das Geld für ihre Reiseträume verdiente. „Arbeiten, Sparen Ausland, war mein Rhythmus“, denkt Holzer gerne an die Zeit zurück, die sie 2016 sogar für drei Jahre nach Australien führte. „Ich hatte dort einen Super-Job, war in einer großen Restaurant-Kette tätig und am Ende für die Expansion des Unternehmens zuständig!“

Von Australien nach Österreich

Trotz aller Annehmlichkeiten in Auckland sehnte sich die junge Mostviertlerin doch immer mehr nach der Heimat und den alten Freunden. Mit einem Monat „Urlaub in Österreich“ sollte diese Sehnsucht gestillt sein - dachte Holzer.

Doch es kam ganz anders. „Irgendwie verspürte ich damals das Bedürfnis, wieder nach Österreich zurückkehren zu wollen“, erzählt sie. „Ganz umgefallen bin ich, nachdem ich beim Brauhof-Eingang von einer Personalsuche gelesen hatte. Da wusste ich: Ich fliege nicht mehr zurück!“

Zug um Zug nahm das Thema Übernahme Fahrt auf. Ein Schreiben der Pensionsversicherung an Herbert Houska war der Tupfen auf dem „i“. Ab dann ging es schnell - bis hin zur offiziellen Übergabe am 1. Oktober dieses Jahres.

„Irgendwie bin ich noch immer verwundert, dass ich jetzt dieses renommierte Lokal führen darf. Aber eigentlich habe ich gar nicht viel nachgedacht, ob ich das schaffe. Ich mache es einfach“, strotzt die junge Pächterin vor Tatendrang.

Mit ihrem (noch) sehr schlanken Team – drei Angestellte, drei Lehrlinge und einigen Aushilfen – und vielen frischen Ideen geht Sarah Holzer ans Werk.

Umbau steht 2022 auf dem Plan

Nächstes Jahr will sie umbauen. Vor allem die Küche ist schon in die Jahre gekommen. Am Ende sieht sie den Stadtbrauhof als klassisches Gasthaus, das auch anspruchsvolle Kunden zufriedenstellt.

Was sie jetzt schon sehr freut: Wider den Gepflogenheiten in der Bezirkshauptstadt, akzeptieren die Gäste neuerdings Reservierungen. Angesichts der großen Nachfrage ist das derzeit übrigens auch notwendig!