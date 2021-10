Die Nussknacker

Die Verarbeitung von Lebensmitteln hat Julia Taubinger schon von Kindheit an fasziniert. Auf einem Mühlenbetrieb aufgewachsen, betreibt sie seit 2016 mit ihrem Ehemann Marcus Schindelegger in Dollbach, Gemeinde Bergland, die Nussknackerei „Nussland“.

Mit viel Engagement und Ideenreichtum wollen beide der Nr. 3 unter den flächenmäßig größten Obstorten in Österreich zu einem neuen Image verhelfen - und sind damit auf einem erfolgreichen Kurs.

„In den vergangenen Jahren wurden bundesweit 1.500 Hektar Nussbäume neu gepflanzt“, weiß die selbst ernannte „Nussknackerin“. „Allein auf unserem Hof haben wir 700 Bäume gesetzt! Die ältesten stehen mit ca. acht Jahren kurz vor der ersten Ernte.“

„An die wertvolle Frucht glauben und klauben“, hat sich die zweifache Mutter von jeher als Motto für ihren Traum an ihre Fahnen geheftet. Sie begründet das unter anderem auch geschichtlich: „Maria Theresia hat jedem Haushalt in Österreich einen Nussbaum gepflanzt, zur Versorgung der Familie. Den damit ausgelösten Aufschwung hat erst der 1. Weltkrieg gestoppt, als das wertvolle Holz für die Waffenindustrie herhalten musste!“

Fakt ist: Der durchschnittliche jährliche Pro-Kopf-Nusskonsum beträgt in Österreich rund 4,5 Kilogramm. Ein gesunder Nussbaum liefert zwischen 50 und 60 Kilogramm Nüsse.

Das wertvolle Obst nicht liegen lassen

Und genau hier ist der Ansatz für Julia Taubinger: „Wenn der erste Herbstregen die Walnüsse in der Schale von den Bäumen wirft, sind das üblicherweise viel mehr, als ein durchschnittlicher Haushalt für den Eigenverbrauch benötigt. Damit das wertvolle Obst nicht ungenutzt am Boden liegen bleibt, haben wir uns auf den Ankauf, die professionelle Knackung, Verarbeitung und Veredelung von Walnüssen aus Österreich spezialisiert!“

Dass sich das Sammeln lohnt, dafür bringt Taubinger die Kreislaufwirtschaft der Natur ins Spiel: So zahlt man am Nussland-Hof zwischen 2 und 3,50 Euro brutto für ein Kilogramm Walnüsse in der Schale. Diese können direkt am Hof in der Gemeinde Bergland oder an einem Dutzend weiterer Übernahmestellen in mehreren Bundesländern abgegeben werden. Ganz unkompliziert - in der Schale, trocken oder feucht. Nach einer Feuchtemessung und Qualitätskontrolle erhält jeder Lieferant direkt Geld oder bereits fertig geknackte Walnüsse. „Der Austausch passiert im Regelfall 1:1“, weiß Taubinger.

Auf die Frische der Nüsse, die in den Verkauf gehen, kommt es an. „Die Frische ist der Knackpunkt“, so Chef-Nussknacker Marcus Schindelegger. „Je länger die Nuss in der Schale bleiben kann, desto frischer bleibt sie. Und das sind dann die besten Zutaten für hausgemachtes Brot, Mehlspeisen oder Weihnachtsbäckereien!“

Wir machen alles rund um die Nuss

Viele Private, Bäckereien und Lebensmittelbetriebe schwören mittlerweile auf die heimische Qualität aus dem Mostviertel. Das Rezept für den Erfolg liegt in der Veredelung. „Die Nuss ist rund und wir machen alles rund um die Nuss“, lächelt Julia Taubinger. „Das Potenzial der Walnuss ist mit ihrem reichen Schatz an Nährstoffen maximal. Dabei wagen wir uns auf kulinarisches Neuland vor. Wir reiben und pürieren Nüsse für Pestos und Muse. Wir entwickeln auch ganz neue Produkte auf der Basis der Walnuss für Bäckereien, Feinkost-, Bioläden und natürlich für alle Nuss-Liebhaber“, erklärt Julia Taubinger.

So entstand auch eine Produktreihe von salzig-würzigen und süßen Walnuss-Snacks: Karamellisierte Walnüsse mit einem Hauch Zimt und Vanille erinnern an die „gebrannten Mandeln“ vom Volksfest.

Aber das ist nur der Anfang: auf der Suche nach der besonderen Geschmackskombination wurden mediterrane Kräutergärten durchforstet. Auch heimische Obst- und Gemüsegärten sind nicht verschont geblieben. Oregano, Paprika, Tomaten, Marillen, rote Rüben, Honig, Knoblauch, Algen und Kren sind nur einige der Geschmackszutaten.

Wie aufwändig das Ehepaar mit drei Mitarbeitern an seiner „Berufung“ arbeitet, zeigt der Blick in die Nussknackerei. Fünf Maschinen knacken, sortieren, reinigen, hacken und mahlen in der Lagerhalle Walnüsse.

Eine Tonne Nüsse kann pro Tag die Anlage durchlaufen, die vom Ehepaar selbst großteils entwickelt wurde und zu den modernsten in Europa zählt. Eine Besonderheit: Unter insgesamt acht Sortierdurchgängen sind am Nussland-Hof auch zwei manuelle!

Alles in allem hoffen die „Nussland“-Betreiber darauf, noch viele Menschen für ihre Idee begeistern zu können – als Kunden, aber vor allem als Lieferanten.

„Im Handel gibt es so gut wie keine Nüsse aus Österreich. Unser Ziel ist es, das regionale nussige Potenzial wieder auf den Tisch zu bringen. Heimische Walnüsse gibt es nicht nur in Nachbars Garten. Die sollte man auch in jedem Geschäft kaufen können“, ist Julia Taubinger stolz, mittlerweile eine ganze Reihe von Regionalmärkten beliefern zu können. Und es werden immer mehr!