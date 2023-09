Die Weichen sind positiv gestellt!

20 Jahre sind es heuer her, dass Sie Ihre Firma Ultimate Europe als kleines Start Up im Mostviertel gegründet haben. Heute kratzen Sie an der 100-Millionen-Euro-Umsatzgrenze und beschäftigen europaweit über 350 Mitarbeiter. Was sind die Eckpfeiler dieser Erfolgsgeschichte?

Manfred Teufl: Nach 20 Jahren blickt man natürlich auch manchmal zurück, wobei der Unternehmens-Focus natürlich stets nach vorne gerichtet ist. Jeder Gründer braucht Mut zum Risiko und Bereitschaft zum vollen Einsatz – speziell, wenn die Momente kommen, in denen es nicht so läuft, wie geplant. Wir haben in den 20 Jahren viele Höhen erlebt, aber auch Tiefen. So war zu Beginn SARS (der Vorläufer von Covid) das beherrschende Thema in China – einem Land, aus dem wir ca. 50 % unserer Produkte beziehen. Ein wichtiger Punkt ist auch der Cash-Bedarf in den ersten Jahren – bis sich ein möglicher Erfolg einstellt. Darauf gilt es zu achten! Als Gründer läuft man anfangs dem Erfolg hinterher und nicht umgekehrt. Dazu gilt es ein Team aufzubauen, auf dem man sich abstützen und weiter entwickeln kann. Auch Durchhaltevermögen ist gefragt, da sich der geplante Erfolg erst nach 4-5 Jahren nachhaltig einstellt. Wobei ich das behördliche, finanzielle und personelle Umfeld für Gründer heute noch schwieriger und restriktiver einstufe als Anfang 2000.

Wie sehr hat sich ihr Unternehmen seit der Gründung verändert - einmal abgesehen vom neuen Firmensitz?

Teufl: Das Unternehmen wurde vom ersten Tag stetig nach vorne gerollt – insbesondere in Sachen Organisation, Mitarbeiter und IT. Es ist praktisch eine stetige Entwicklung vom lokalen Kleinstbetrieb mit wenigen Kunden in Richtung europäischem Player. Dazu kamen noch Tochterbetriebe in Polen, Rumänien und der Türkei, die integriert werden mussten – sprachlich, fachlich und kulturell.

ULTIMATE Europe ist ja Teil eines großen internationalen chinesischen Firmennetzwerkes. Wie schwer ist es, sich als Österreicher auf dem harten Weltmarkt zu etablieren?

Teufl: Wir haben mit China seit dem Start eine Verknüpfung auf Gesellschafter-Ebene, agieren aber vollkommen eigenständig in Europa. Fachlich unterstützen wir im ULTIMATE-Netzwerk die Märkte in Indien und Nordamerika. Zugleich strecken wir unsere eigenen Fühler in Regionen aus, wo wir noch nicht eigenständig präsent sind. Fakt ist: Wie überall in der Wirtschaft benötigt man die richtigen Partner, um erfolgreich sein zu können. Das passt ganz gut seit der Gründung.

Wie sehen Sie das Gütesiegel „Made in Austria“ im internationalen Kontext?

Teufl: „Made in Austria“ ist ein Merkmal für Ingenieurleistung, Innovation und Qualitätsverständnis, da die Produkte im Bahnbereich üblicherweise 30 bis 40 Jahre in Funktion bleiben – mit Wartungsphasen. Kundenseitig besteht hier ein großer Vertrauensvorschuss, den wir nützen und umsetzen müssen.

Zurück nach St. Georgen. Sie sind vor gut einem Jahr in die neue Firmenzentrale übersiedelt. Haben sich die Wünsche an den Standort erfüllt?

Teufl: Das Zusammenziehen von drei Standorten in Amstetten zu einem Headquarter im deutschsprachigen Raum war der richtige zukunftsorientierte Schritt zur Effizienzverbesserung. Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Besucher schätzen diese Zusammenlegung sehr. Die Kommunikation im Unternehmen wurde deutlich verbessert; viele Räumlichkeiten für Besprechungen, Testmöglichkeiten, Versuchslabor usw. wurden neu geschaffen. Unsere eigene Kantine, unser Fitnessstudio sowie unsere eigene After-Work-Bar werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut angenommen. Das stärkt das freundschaftliche Betriebsklima.

Die Wirtschaft ist in den letzten Monaten leicht ins Kriseln gekommen. Dämpft das Ihren Optimismus?

Teufl: Ein Auf- und Ab in der Wirtschaft ist unser tägliches Brot. Da wir global aufgestellt sind, können wir diverse Marktschwankungen im internationalen Vergleich händeln und so unsere Marktanteile stabil halten. Der Markt in Europa wird durch die überbordende Bürokratie nicht leichter. Umso größer sind die Hürden, die einem Unternehmen gestellt werden, um zu wachsen.

Wie ist es bei Ihnen um die Mitarbeitersituation bestellt?

Teufl: Die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern stellt alle Firmen vor das gleiche Problem, daher wird es für kleinere Firmen immer schwieriger, sich marktbewusst aufzustellen. Wir gehen davon aus, dass das Problem noch länger andauert, und setzen daher auf Digitalisierung und Aufbau von Engineering in unseren Tochtergesellschaften.

Was raten Sie jungen Menschen, die an ihre berufliche Zukunft denken?

Teufl: Jungen Menschen, die sich mit ihrer beruflichen Zukunft auseinandersetzen, würde ich empfehlen, offen für neue Möglichkeiten zu sein und sich von Herausforderungen nicht abschrecken zu lassen. Es ist ratsam, eine intrinsische Arbeitsmotivation zu entwickeln, die sie dazu antreibt, hart für ihre Ziele zu arbeiten. Selbstständigkeit und die Fähigkeit, eigenverantwortlich zu handeln, sind ebenfalls wichtige Kompetenzen, die es zu fördern gilt. Indem sie diese Aspekte kombinieren, können junge Menschen ihre berufliche Reise erfolgreich gestalten.

Warum könnte ULTIMATE Europe im Idealfall der Karrieremittelpunkt für junge Leute sein?

Teufl: Wir sind zukunftsorientiert, innovativ und nachhaltig. Dies spiegelt nicht nur unser Neubau, sondern auch unsere Firmenphilosophie und unsere Produkte. Trotz KMU sind wir als Lieferant in einem nachhaltigen und zukunftsträchtigen Bereich positioniert. Wir unterstützen mit unseren Produkten einen CO2-freundlichen Bereich und verwenden recycelbare Werkstoffe. Nicht zuletzt bieten wir noch die Möglichkeit, verschiedene Sprachen anzuwenden und internationale Reisetätigkeiten. Beides wird je nach Funktion sowie Spezialausbildungen in den Fachbereichen gefördert.

Haben auch Quereinsteiger eine Chance?

Teufl: Wenn die Bereitschaft für Arbeit und/oder Umschulung, ein sorgfältiges Umgehen mit den gegebenen Aufgaben passt, fördern wir auch Quereinsteiger bei der beruflichen Neuorientierung.

Wie verlief Ihr schulischer und beruflicher Werdegang?

Teufl: Ich bin gelernter Techniker, HTL-Maschinenbau, und durfte bei einigen größeren Firmen in den unterschiedlichsten Positionen viel Berufserfahrung sammeln – unter anderem als Abteilungsleiter und später als Geschäftsführer bei KMU´s im Ausland. Das hat mich geprägt, besonders im Hinblick auf Strukturen, Arbeitsqualität und Organisation. Ich für meinen Teil kann Auslandserfahrung nur jedem Gründer empfehlen, um ein globaleres Mindset zu erlangen.

Wo sehen Sie ULTIMATE Europe in 20 Jahren?

Teufl: Geschäft wird es immer geben, wenn man die Marktmöglichkeit nützt. Die Frage ist eher, wohin sich die Gesellschaft entwickelt und welche Mitarbeiter/Innen man zur Verfügung hat. Aus heutiger Sicht ist das Unternehmen so aufgestellt, dass die Weichen auf weiteres Wachstum gestellt sind.