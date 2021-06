Wenn Sie die letzten ein bis zwei Jahre Revue passieren lassen, welches Resümee ziehen Sie?

Stefan Engleder: Die vergangenen Monate waren durch ständige Veränderungen geprägt, die uns als Organisation viel Flexibilität abverlangt haben. Allerdings richten wir unseren Blick stets nach vorne. Wir haben daher in den letzten ein bis zwei Jahren weiter mit voller Kraft neue Lösungen entwickelt und den Ausbau unserer Werke fortgesetzt. So stellen wir sicher, dass wir unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld Spritzgießanlagen produzieren können, die unseren Kunden auf der ganzen Welt eine effiziente, nachhaltige Kunststoffverarbeitung ermöglichen.

Wie entwickeln sich die internationalen Märkte?

Stefan Engleder: Unsere österreichischen Werke sind wieder voll ausgelastet. Seit November letzten Jahres ist der Auftragseingang sehr stark und vor allem überraschend schnell gestiegen. Wenn wir die Regionen betrachten, gehören Nordamerika und Asien – besonders China – eindeutig zu den Krisengewinnern. Europa ist inzwischen aber ebenfalls wieder auf Kurs. Die Welt produziert auf unseren Spritzgießmaschinen, das zeigt auch unsere Auftragslage.

ENGEL stellt Maschinen zur Kunststoffverarbeitung her. Was bedeutet der Werkstoff Kunststoff für Sie?

Engleder: Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft. Ein modernes, nachhaltiges Leben ist nur mit Kunststoffen möglich. Entscheidend ist, dass wir den Umgang mit Kunststoffen verändern und beginnen, uns wirklich aktiv mit diesem Werkstoff auseinanderzusetzen. Bei ENGEL arbeiten wir gemeinsam mit anderen Unternehmen aus der Kunststoffindustrie daran, eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe aufzubauen. Damit können Kunststoffprodukte am Ende ihrer Lebensdauer re- oder sogar up-cycled werden. Dabei spielen digitale Technologien eine wichtige Rolle.

Welchen Einfluss hat die Digitalisierung konkret?

Engleder: Aufbereitete Kunststoffabfälle weisen stark schwankende Materialeigenschaften auf. Um daraus gleichbleibend hochwertige Produkte herzustellen, sind unsere Spritzgussmaschinen mit intelligenten Assistenzsystemen ausgestattet. Sie erkennen Schwankungen im Material und passen die Maschinenparameter während des Spritzgießens automatisch an.

Ein weiteres Beispiel sind sogenannte digitale Wasserzeichen auf Verpackungen. Über diese können Daten zum Material, dem Herstellungs- und den erforderlichen Recyclingprozessen abgerufen werden. Kunststoffabfälle werden damit gezielt sortiert und die recycelten Materialien in Folge sortenreiner und hochwertiger.

Was würden Sie jungen Menschen raten, die vor der Entscheidung über ihre berufliche Zukunft stehen?

Engleder: Unsere Jugend muss erkennen, dass sie es mit ihrer Berufswahl in der Hand hat, eine bessere Zukunft zu gestalten. Mit diesem Bewusstsein können junge Menschen aus dem Vollen schöpfen, besonders in den klassischen MINT-Bereichen, Mechatronik, Maschinenbau und Kunststofftechnik. Hier haben wir in Österreich hervorragende Ausbildungsmöglichkeiten, ganz egal ob Lehre, HTL oder Hochschule.

Wir bilden selbst Fachkräfte aus. Im September werden in unseren Lehrwerkstätten in Schwertberg, St. Valentin und Dietach mehr als 50 neue Lehrlinge ihre technische Berufsausbildung starten. Darüber hinaus unterstützen wir Ausbildungsinstitutionen in der Region. Den Werkraum für die Maschinenbau-Grundausbildung in der HTL Waidhofen haben wir zum Beispiel komplett neu ausgestattet, unter anderem mit neuen Werkbänken und Ständerbohrmaschinen.

Was erwarten Sie für die nächsten Monate?

Engleder: Die Auftragslage ist wieder sehr gut, vor allem die Automobilindustrie nimmt wieder stark Fahrt auf. Gleichzeitig könnten uns die Lieferengpässe bei Rohmaterialien und Komponenten vor neue Herausforderungen stellen. Derzeit sind wir aber noch zuversichtlich.

