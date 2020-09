Dieter Reitbauer ist seit über 15 Jahren im Bereich Golfplatzausstattung tätig. Sein persönliches Engagement in vielen Bereichen in und um den Golfplatz macht es ihm möglich, auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückzugreifen. Selber ein begeisterter Golfer, hat er sich nicht nur beruflich, sondern auch privat dem Golfsport verschrieben.

Der Weltmarktführer Club Car machte sich mit 50 Jahren Erfahrung in der Produktion von elektrischen Fahrzeugen weltweit einen Namen. Die zuverlässigsten und kosteneffektivsten elektrischen Nutzfahrzeuge wurden mit Straßenzulassung ausgestattet. Auch jedes gebrauchte Golf Cart wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, bevor es in den Verkauf geht. Diese fachgerechte Überprüfung garantiert den Kunden ein top Produkt.

„In persönlichen Gesprächen möchten wir sicher gehen, dass wir optimal auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden eingehen können. So können wir maßgeschneiderte Angebote für unterschiedlichste Einsatzgebiete in Golf, Industrie und dem privaten Bereich, wie Landwirtschaft oder Weinheurige erstellen. Für eine nachhaltige Zufriedenheit unserer Kunden ist es auch nötig, über richtiges Handling, Wartung und Lagerung der Golf Carts zu informieren. So ist garantiert, dass die Golf Carts unserer Firma lange Jahre gute Dienste verrichten“, erklärt Dieter Reitbauer.

Dieter Reitbauer

Handel mit Sport- u. Golfartikel

Marktstraße 15

3324 Euratsfeld

0664/511 7797

www.clubcar24.at