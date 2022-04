Neu: Handy-Tarife von Raiffeisen

Dass eine Bankverbindung mehr ist, als eine Kontonummer, unterstreicht Raiffeisen seit Kurzem mit eigenen Handy-Tarifen, den ersten einer österreichischen Bank. Was „Raiffeisen mobil“ kann, erklärt Georg Berger, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Ybbstal.

Georg Berger, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Ybbstal, hat die neuen Raiffeisen mobil-Tarife getestet. Foto: RAIFFEISEN

Herr Berger, die Mobiltelefonie ist ein heiß umkämpfter Markt. Warum steigt Raiffeisen nun auch in dieses Geschäft ein?

Georg Berger: Der Ansatz war ein klarer: Die digitale Welt hat uns alle fest im Griff, ganz besonders die Jugend. Zu den modernen Grundbedürfnissen junger Menschen zählen demnach ein Handy und ein elektronisches Konto. Mit Raiffeisen mobil verknüpfen wir die beiden Welten, bieten wir unseren Kunden einen Mehrwert an und helfen ihnen beim Sparen.

Zum Stichwort Sparen: Was kostet der Einstieg in die Mobiltelefonie bei Raiffeisen?

Berger: Ab 4.90 Euro pro Monat kann man bei uns telefonieren und surfen und bekommt den 12. Monat sogar gratis! Dafür gibt es 1.000 Gesprächsminuten/SMS und 5.000 MB Datenvolumen. Das ist schon sehr attraktiv. Und wer mehr braucht, nimmt einfach einen der beiden größeren Tarife, die dann zusätzlich zu den 1.000 Gesprächsminuten/SMS 15.000 bzw. 25.000 MB Datenvolumen inkludieren. Dass man mit unseren Tarifen in jedem Fall auf der sicheren Seite ist, zeigen Erfahrungswerte, die den durchschnittlichen Monatsverbrauch von Jugendlichen bei rund 9.000 MB sehen.

Wie kommt man zu einer Raiffeisen mobil SIM-Card? Müssen die Bankmitarbeiter nun auch Handys freischalten?

Berger: Nein, unsere Tarifpakete gibt es nur online auf www.raiffeisen-mobil.at. Das Freischalten, seine Nummer importieren, einen Tarifwechsel vornehmen – all das kann man ganz einfach von zu Hause erledigen. Das geht wirklich in wenigen Schritten. Ich bin kein Technik-Profi, habe aber schon selbst zwei Aktivierungen durchgeführt.

Muss man Raiffeisen-Kunde sein, um Raiffeisen mobil nutzen zu können?

Berger: Fakt ist, dass zumindest eine Kontoverbindung existieren muss, aus der heraus man dann aber bis zu 5 Mobilanmeldungen vernehmen kann. Mein persönlicher Tipp: Gratis-Jugendkonto bei Raiffeisen eröffnen und gleich einen Handytarif sichern!

Wie lange muss man sich bei den Verträgen binden und gilt Raiffeisen mobil nur für Jugendliche?

Berger: Wer sich einmal für Raiffeisen mobil entschieden hat, kann monatlich aussteigen. Es besteht also keinerlei Risiko. Das große Plus bleibt aber dennoch der 12. Monat, den es in jedem Tarifpaket gratis gibt.

Alterslimit nach oben gibt es keines. Heißt: Auch Erwachsene können von unseren günstigen Tarifpaketen profitieren!

Welchen Netzbetreiber hat sich Raiffeisen für seine Handy-Welt ins Boot geholt?

Berger: Wir nutzen das Magenta-Netz und arbeiten auch sonst ausnahmslos mit professionellen Partnern zusammen, die bereits viele Jahre erfolgreich am Markt tätig sind.

Foto: zVg

www.raiffeisen-mobil.at