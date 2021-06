Täglich um ca. sieben Uhr startet Seraphine Schalk (19) mit Freude ihren PC im Büro der Firma Ötscher – zusammen mit einer Tasse Tee. Seit September vergangenen Jahres gehört die junge Amstettnerin zum Team der Firma Ötscher. Seit Jänner ist sie als Schnittzeichnerin dafür verantwortlich, dass die Berufsbekleidung der Kunden gut sitzt.

„Jeder Auftrag ist eine neue Herausforderung“, freut sie sich über ihren ersten Job nach der HBLA-Modeschule in Linz. „Eine Kollektion für die Näherei vorzubereiten, bedarf großer Sorgfalt. Insbesondere wenn es die gesamte Bandbreite von Größe 40 bis 70 zu bedienen gilt!“

Wie lange es dauert, bis ein Auftrag durchgezeichnet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein Tag gilt aber als Faustregel, wie Schalk erklärt.

Neben maßgenauen Kundenarbeiten werden am PC der sympathischen Amstettnerin auch laufend bestehende Kollektionen überarbeitet. So bekommen derzeit viele Ötscher-Modelle einen Gummi im Bund – für eine bessere Passform!

Nettes Team und interessante Arbeit

Dass Serpahine Schalk nach der Ausbildung bei der Firma Ötscher gelandet ist, erfüllt sie mit großer Dankbarkeit. „Ich fühle mich sehr wohl hier und hab mit Tamara Reitbauer eine ganz tolle Kollegin. Wir arbeiten größtenteils sehr selbstständig in einem eigenen Raum, tauschen uns aber oftmals am Tag mit dem Team aus.“

Besonders freut sich Schalk auf runde Geburtstage, die nach Möglichkeit immer gemeinsam gefeiert werden.

„Vielleicht können wir dazu ja bald ein neues Mitglied in der Runde begrüßen“, hofft sie. Denn Arbeit gibt es für die beiden Schnittzeichnerinnen so viel, dass eine zusätzliche Fachkraft dringend gesucht wird – was übrigens auch für andere Teilbereiche der Firma Ötscher gilt.

„Wichtig sind bei uns Kreativität, Einsatzfreude und natürlich Erfahrung aus einem Schneidereiberuf sowie einer Modefachschule“, weiß Schalk, die schon als Kind gerne gezeichnet hat und auch heute noch künstlerisch tätig ist – sei es mit Farbe und Pinsel an der Leinwand, mit dem Fotoapparat oder als Musikerin an Cello, Gitarre und Ukulele.

Wenn sie an die nähere Zukunft denkt, dann ist sie rundum zufrieden. Einzig dem Wunsch nach einer Tätowierer-Ausbildung möchte Seraphine Schalk irgendwann noch folgen. Aber das hat Zeit!