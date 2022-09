Drei Kontinente fehlen noch

Vor 10 Jahren chauffierte Dominik Karner (33) Kerschner-Schulbusse im Raum Texing. Heute ist er Geschäftsführer beim Mostviertler Reiseunternehmen. Sehr demütig, aber auch fast schon ein wenig professionell abgebrüht, blickt er auf die Blitzkarriere, die – bei genauerem Hinsehen – nicht ganz unerwartet kam.

Führungsqualitäten hat der gebürtige Steinakirchener nämlich schon immer bewiesen. Ob im Gymnasium Wieselburg als Schulsprecher, bei vielen Vereinsstationen (u.a. Jungschar, Katholische Jugend, Musikverein, Rotes Kreuz etc.) oder aber auch im Hause Kerschner selbst, wo er sechs Jahre nach dem Firmeneintritt bereits zum Leiter im Busbetrieb avancierte und mit jungen 30 Jahren sogar die Prokura verliehen bekam.

Foto: zVg

Natürlich liegen dazwischen viele Aus- und Weiterbildungsphasen, ohne die der heute dreifache Familienvater nicht dort wäre, wo er jetzt ist. „Nach der Matura und zwei Jahren Berufspraxis bei Raiffeisen habe ich das Tourismus-Kolleg in Krems gewählt. Vorher und nebenbei war ich in der Gastronomie tätig.“

Neben den Abschlussprüfungen machte Dominik Karner den Busführerschein und schloss eine Nachwuchs-Ausbildung beim Österreichischen Reiseverband ab und absolvierte von 2018 bis 2019 ein Bachelor-Studium für Tourismusmanagement in Wien. Alles berufsbegleitend!

„Ich war immer ein Praktiker, der viel durch sein Tun erlernt hat. Die Theorie war der Feinschliff dazu“, ist er rückblickend von der dualen Ausbildung überzeugt! „Wir lernen gegenseitig voneinander und ziehen an einem Strang!“

Dass ihn die Familie Kerschner, allen voran sein Vorgänger Richard Kerschner, bei den einzelnen Schritten unterstützt hat, dafür ist der sympathische Mostviertler heute dankbar.

Ohne Leidenschaft gibt es keinen Erfolg

Trotz aller Erfahrungen, die Dominik Karner in den vergangenen 10 Jahren sammeln durfte, ist er von einem überzeugt: „Ohne Leidenschaft für das, was man macht, gibt es keinen Erfolg!“

So kommt es nicht von irgendwo, dass er auch als Geschäftsführer gerne weiter am Steuer seiner geliebten Reisebusse sitzen möchte – so gut es der Zeit- und Familienplan erlauben.

Denn auch wenn er zugibt, dass dieser Beruf in der Öffentlichkeit heute unter seinem Wert geschlagen wird, für Karner ist es eine der schönsten Tätigkeiten, die er sich vorstellen kann.

Foto: zVg

„Wenn ich als Busfahrer beim Inselhüpfen in Kroatien in Pausen an einem Strand liege oder von einem Café irgendwo in Europa Fotos poste, ist das ein Gefühl der Freiheit, für das man im Rahmen seiner kollektiven Arbeitsverpflichtung sogar bezahlt wird. Ich kann dort sein, wo andere Urlaub machen“, strahlt er beim Erzählen.

Mit dieser Einstellung deckt sich Karner mit vielen Kollegen und holt beim entspannten Interviewtermin Christian Schörkhuber aus dem Nachbarbüro.

Der ist nicht nur Busfahrer, sondern verfügt auch über eine Austria Guide-Ausbildung und hat vor wenigen Monaten eine Wander- und Schneeschuh-Ausbildung abgeschlossen (Dominik ist ebenfalls Wanderführer).

Heute ist Schörkhuber neben seiner Anstellung im Hause Kerschner zeitweise als selbstständiger Reiseführer tätig. Das hat ihn bereits 69 Mal (!) zum Nordkap gebracht.

Talente-Suche für interessante Jobs

Bei allen Annehmlichkeiten, die die Reisebranche mit sich bringt, lässt Dominik Karner keine Zweifel an der professionellen Kompetenz seiner Mitarbeiter. „Da geht es nicht nur um Busse, die zum Teil so viel kosten, wie ein Einfamilienhaus. Da geht es um Verantwortung für unsere Kunden, die wir glücklich und gesund in ihren Urlaub bringen und wieder nach Hause!“

Weil dem so ist und weil im Hause Kerschner in den nächsten Jahren einige Fahrerplätze durch Pensionierungen frei werden – Karner nennt sie liebevoll „Kilometermillionäre“ – hat der neue Geschäftsführer die Talente-Suche als eine seiner ersten großen Aufgaben definiert. „Egal, ob als Fahrer für unsere Busse oder als Kraft im Büro – wer mit uns die spannende Reise in die Zukunft machen möchte, ist herzlich willkommen. Begeisterung für unsere Branche, eine Portion soziale Kompetenz und kaufmännisches Verständnis sind schon ganz gute Voraussetzungen für künftige Kerschner Reisen-Profis!“

Wohin Dominik Karner das Mostviertler Unternehmen als Geschäftsführer lenken möchte, auch darüber hat er schon eine genaue Vorstellung - wenngleich durch die aktuellen Veränderungen in der Branche vieles nicht in Stein gemeißelt ist: „Wir sind und bleiben kompetenter Komplettanbieter für alle Reisethemen – egal, ob Bus, Reiseveranstalter oder klassisches Reisebüro.“

Tatsache ist: Vier Niederlassungen (Mank, Wieselburg und 2x Amstetten), knapp 15 Reisebusse, 10 Linienbusse und 30 Schulbusse (Kerschner befördert täglich 1.400 Kinder) sind die perfekte Basis für eine Vielzahl an Dienstleistungen.

Dass Dominik Karner und seinem Team die Ideen ausgehen, ist unwahrscheinlich. Ein Shuttlekonzept für den Bauernbundball oder Bustransfers zu „Austria goes Zrce“ (brachte heuer wieder über 1.000 junge Leute aus ganz Österreich und Bayern zu Partys nach Kroatien) sind da nur zwei von vielen!

Wohin es den neuen Kerschner-Reisen-Geschäftsführer privat im Urlaub verschlägt, wollte ich natürlich auch noch wissen. Als Erstes nennt er das Ausseerland, für Karner ein echter Kraftplatz mitten in Österreich. Dann die Dolomiten, wo er mit seiner Familie die Wanderleidenschaft pflegen kann und auch heuer wieder eine Kerschner-Reisegruppe als Buslenker begleitet. Nicht zuletzt wäre das Portugal.

Kontinente, die ihm noch auf seiner persönlichen Reiselandkarte fehlen, gibt es erstaunlicherweise auch: Südamerika, Afrika und Australien!