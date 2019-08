Das oberösterreichische Familienunternehmen KLIPP feiert dieses Jahr dreißigjähriges Firmenjubiläum. Mit 190 Salons österreichweit, ist das Unternehmen größter Friseurdienstleister des Landes und ein bedeutender Arbeitgeber in der Branche. Jährlich werden rund 1,8 Millionen Kunden von den über 1400 Mitarbeitern kompetent beraten und verwöhnt.

Ausgezeichneter Arbeitgeber

zVg Traumberuf: FriseurIn, Salonleitung, FachtrainerIn – KLIPP macht’s möglich.

2018 wurde KLIPP neuerlich durch Great Place to Work® als „Bester Arbeitgeber Österreichs 2018“ ausgezeichnet. Ein sicherer Job in einem österreichischen Familienunternehmen, selbstständiges Arbeiten mit den trendigsten Produkten am Markt sowie freiwillige Prämien und Goodies (tägliche Essensmarken, die Erstattung der Fahrtkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom/zum Arbeitsplatz) sind Vorteile, die allen Mitarbeitern vom Lehrling bis zur Führungskraft zugutekommen.

Top in der Aus- und Weiterbildung

Die Mitarbeiter können in der firmeneigenen KLIPP Akademie kostenlos an Seminaren teilnehmen, die während der Arbeitszeit abgehalten werden.

Salonleiterlehrgang, Seminare zur Führungskompetenz oder zu aktuellen Schneide- und Färbetechniken, sie alle garantieren bestens ausgebildete und motivierte Mitarbeiter.

Viele Jobmöglichkeiten

Brancheninsider und Wiedereinsteiger, Vollzeit, Teilzeit und geringfügige Beschäftigung, KLIPP bietet vielfältige Jobmöglichkeiten. Individuelle Arbeitszeiten im Rahmen der Öffnungszeiten können vereinbart werden, Samstag frei im Wechsel mit den Kollegen ist ebenfalls möglich. Auch junge Talente, die ihre Karriere bei KLIPP starten möchten, sind herzlich willkommen. Jetzt bewerben und Teil der großen KLIPP Familie werden!

Kontakt:

cornelia.hauch@klipp.at

0664 – 819 10 42