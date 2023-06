Amstettner Sommernacht 2023

Am Freitag, den 21. Juli 2023, verwandelt sich die Amstettner Rathausstraße in eine Oase des Genusses und der guten Stimmung. Ab 18 Uhr sind alle herzlich eingeladen, gemeinsam mit den ansässigen Betrieben und dem Stadtmarketing Amstetten eine traumhafte Sommernacht zu erleben. Unter dem Motto „Fête Blanche“ tauchen BesucherInnen in eine Welt der Eleganz und des Stils ein. Weiße Outfits sind dabei gern gesehen, aber natürlich nicht verpflichtend.

Eine bunte Vielfalt an gastronomischen Köstlichkeiten erwartet die BesucherInnen, die sich von den regionalen Schmankerln verführen lassen können. Von erfrischenden Getränken bis hin zu delikaten Speisen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die BesucherInnen können sich außerdem auf attraktive Angebote und Aktionen der teilnehmenden Geschäfte freuen. Die musikalische Untermalung erfolgt in diesem Jahr durch DJ Zeus, der mit seiner mitreißenden Musikauswahl für beste Stimmung und Tanzfreude sorgt.

Damit die Sommernacht entspannt genossen werden kann, wird die Rathausstraße ab 17 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. BesucherInnen können ungestört entlang der Straße flanieren und sich von der angenehmen Atmosphäre verzaubern lassen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie alle Aktionen der teilnehmenden Betriebe finden sich unter: https://www.amstetten-marketing.at/projekte/amstettner-sommernacht/.