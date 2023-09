Es duftet nach Zirben. Der Griff auf die Betten verrät, hier wurde echtes Holz verarbeitet. Ja, es sind die Gefühle, die das Dunkl-Schlafstudio in Amstetten so besonders machen. Irgendwie zeitlos und doch ganz modern.

Dabei ist der Familienbetrieb in der Wiener Straße ein antikes Kleinod in der Bezirkshauptstadt. Stolze 300 Jahre alt, im Herzen aber jung wie eh und je! „Im Grund sind wir unserer Linie einfach treu geblieben“, erklärt Christian Dunkl das Erfolgsrezept in der 9. Generation. „Wir haben stets den Menschen in den Mittelpunkt gestellt – bei den Kunden wie bei den Mitarbeitern. Wir sind eine große Familie. Dazu haben wir immer auf gute Qualität geachtet und verkauft – mit bestem Wissen und Gewissen! Alle reden heute von Nachhaltigkeit. 300 Jahre sind echt nachhaltig!“

Tatsache ist: Im Hause Dunkl gab und gibt es keine Mondpreise, keine Aktionen zu ominösen Jubiläen, sondern faire Preise für hochwertige Produkte. „Unsere Schlafsysteme werden nach ergonomisch-orthopädischen Richtlinien hergestellt. Da steckt Schlafforschung dahinter und viel Know-how“, so Dunkl, der stolz darauf ist, nur Produkte aus Österreich und dem benachbarten Deutschland in seinem Geschäft zu haben.

Ganz besonders stolz ist er auf sein neues Schlafstudio. Es lässt den 61-Jährigen selbst nach vielen Berufsjahren noch jeden Tag mit großer Freude ans Werk gehen.

Mein Bettenstudio ist mein Wohnzimmer

Woher er seine Motivation nimmt? „So wie man in den Wald hinein schreit, so kommt es zurück!“, erklärt er kurz und bündig. „Wir haben so viele nette Kunden, da fühlt man sich einfach jeden Tag wohl! Ich sage immer: Mein Bettenstudio ist wie mein zweites Wohnzimmer!“

Dort erfreut er sich an der Haptik der Produkte, am Fühlen von feinen Textilien, am Geruch von edlem Holz – und am Wissen, seinen Kunden das alles empfehlen zu dürfen. „All das lässt mich jeden Abend erfüllt nach Hause gehen!“ Zum Schlafen legt sich Christian Dunkl natürlich nur in seine eigenen Produkte. „Bevor ich meinen Kunden etwas empfehle, überzeuge ich mich immer einige Monate selbst.

Aktuell liegt der Amstettner Schlafberater auf einer maßgeschneiderten 24-Zonen-Matratze, natürlich „Made in Austria“. Durch einen Hüftschiefstand mit Skoliose ist er sehr sensibel, was das Thema Matratze und Lattenrost angeht. „Wichtig ist: Auch wenn ich mit Rückenschmerzen zu Bett gehe, stehe ich am nächsten Morgen schmerzfrei auf!“

Was ihn unter seinen Systemen besonders reizt, wollte ich wissen. „Das Luftbett“, kommt es ohne Zögern. Eine stufenlose Härtegradeinstellung gewährleistet druckfreien Schlafkomfort. „Es bringt Lebensqualität zurück, besonders für schwere Menschen! Ohne Kompressor und ohne Strom!“ Positiv: Die klassisch anmutende Matratze braucht keinen speziellen Lattenrost. Nur eine Lochplatte trägt dieses exklusive System, das sich preislich mit guten Matratzen-Lattenrost-Kombis durchaus die Waage hält.

Der Preis ist das eine, Qualität das andere. Wichtig ist Dunkl, dass das Schlafsystem bestmöglich zum Körper und den unterschiedlichen Bedürfnissen passt, bestmöglich entlastet und unterstützt. Das teuerste System muss nicht immer das beste sein! Stichwort teuer: „Umgerechnet auf die Zeit, die man über Jahre im Bett verbringt, und die gesundheitlichen Effekte eines guten Schlafsystems, ist eine Matratze wohl eine sehr geringe Investition“, rechnet er vor.

Erfreulicherweise schätzen immer mehr jüngere Menschen den Wert eines guten Schlafsystems. Früher war das Kern-Klientel bei 40+. Heute ist es schon bei Mitte 20.

Jubiläumstage von 4. bis 14. Oktober

Der Amstettener Unternehmer hätte noch viel zu erzählen. Über Erholung im Schlaf, gutes Wasser und, und, und. Wen es interessiert, der ist jederzeit im Fachgeschäft in der Amstettner Wienerstraße willkommen, vielleicht auch bei den Jubiläumstagen von 4. bis 14. Oktober. Dann gibt es – ausnahmsweise zum 300. Geburtstag der Firma – auch ein paar Aktionen!

DUNKL SCHLAFEN & WOHNEN

Wiener Straße 9, 3300 Amstetten

Mail: info@dunkl.at

Tel.: +43 7472 62147

www.dunkl.at