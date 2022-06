Durch das schöne Mostviertel

Es war eine Premiere nach Maß, auf die das Autohaus Aiginger und seine Kunden mit Freude zurückblicken. „Ford-Treffen im Ybbstal“ titelte Ende Mai die Einladung zu einer gemütlichen Mostviertel-Rundfahrt.

35 hochglanz-polierte Autos zählte der Konvoy, der sich am frühen Vormittag nach einem Begrüßungskaffee vom Firmensitz in Am-stetten-Neufurth los bewegte. Angeführt vom Ehepaar Aiginger-Klein in einem signalroten Mustang Cabrio führte die erste Etappe über Öhling, das Stadtzentrum von Amstetten und Viehdorf bis Ardagger.

Treuer Begleiter entlang der Strecke und am Etappenziel war das Aiginger-Team, das sich als professionelle Ordner- und Servicemannschaft entpuppte, Kreuzungen regelte, kühle Getränke servierte und einfache Quizaufgaben an die Teilnehmer verteilte. Letztere reichten vom Selfie bis zu Fragen im Zusammenhang mit der Strecke.

Foto: Aiginger

„Wir wollten unter anderem wissen, wo Erdäpfel in Österreich zum ersten Mal kultiviert worden sind“, erklärt Martina Einfalt vom Aiginger-Sekretariat eine Aufgabe mit dem Hinweis auf das Stift Seitenstetten.

Dieses erreichte die Kolonne nach der flachen Etappe durch die Donauau bei Stephanshart und Wallsee pünktlich zur Mittagszeit. Die Autos im Meierhof geparkt, erwartete die Gruppe im Garten ein köstliches Mittagessen und danach Zeit für einen Besuch im stolzen „Vierkanter Gottes“.

Gut gestärkt starteten die Aiginger-Kunden am frühen Nachmittag in Richtung Wieser-Höhe und St. Georgen an der Klaus, wo unter anderem die Kreuzkapelle besichtigt wurde.

Das 1997 geweihte Bauwerk gilt als Rastplatz für Leib und Seele und steht an einen sehr erhabenen Platz mit unglaublich beeindruckender Fernsicht. Die Grundform der Kapelle ist eine Pyramide, eine der ältesten religiösen Bauformen der Menschheit. Vier große Fenster zeigen die vier Elemente Erde Feuer, Luft und Wasser, die vier Jahreszeiten und vier Himmelsrichtungen!

Über Sonntagberg und Höhenstraße

Bei herrlichem Sonnenschein ging die Streckenführung weiter über Böhlerwerk hinauf auf den Sonntagberg, wo Pater Franz nach einer kurzen Andacht die Fahrzeuge segnete. Obendrein gab es für alle Teilnehmer von der Firma Aiginger einen Christopherus Schlüsselanhänger. „Das Symbol für eine allzeit gute und unfallfreie Fahrt ist uns sehr wichtig und sollte uns an die gemeinsame Ausfahrt erinnern“, so Thomas Ehardt, zuständig für Teile und Zubehör.

Das Schlussstück führte über die Höhenstraße zurück zum Autohaus in Neufurth. Ein Spanferkel-Grillabend bildete den gemütlichen Ausklang nach einem herrlichen Tag.

Petra Aiginger-Klein: „Es war ein Tag, der alle Beteiligten nicht nur persönlich näher gebracht, sondern uns auch das Mostviertel in seiner ganzen Pracht gezeigt hat. Mein ganz besonderer Dank gilt meinem Team, das am freien Samstag mit großer Freude dabei war und so eine gelungene Ausfahrt ermöglicht hat. Danke auch allen Kunden, die sich zeit genommen haben. Das Gefühl, sich in einer großen Familie geborgen zu wissen ist ein schönes Symbol für Zusammenhalt – auch in schwierigen Zeiten! Vielleicht gelingt uns im 50. Jubiläumsjahr unserer Firma ja noch die eine oder andere Überraschung!“

Foto: Aiginger

