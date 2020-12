Gerade in der kalten, düsteren Jahreszeit sehnen wir uns besonders nach wohltuender Wärme. Die Tage sind kurz, die Sonnenstrahlen schwach und selten.

Aber auch während des Jahres nützen bereits viele Menschen die Annehmlichkeiten einer Infrarot-Kabine. Doch nicht jeder hat den Platz dafür im eigenen Zuhause!

Wer seiner Gesundheit und seinem Wohlbefinden trotzdem Gutes tun möchte, kann sich eine komplette Infrarot-Einheit von der Kletecka GmbH in die Dusche integrieren lassen. Diese Infrarot-Dusch-Kombination des Marktführers Physiotherm ist eine praktische Lösung ohne zusätzlichen Platzbedarf!

Was bewirkt Infrarot-Wärme in unserem Körper? Die Wärmeanwendungen dienen dazu, das Gewebe zu lockern, die Durchblutung zu erhöhen, das Immunsystem zu stärken. Somit lösen sich Verspannungen, (Rücken-)

Schmerzen werden gelindert und der Stoffwechsel verbessert. Die besonders schonende Durchwärmung des Körpers durch das Physiotherm-Prinzip ist für alle Menschen geeignet, da dieses das Herzkreislaufsystem nicht belastet.

INFRAROT für neue und alte Duschen

Haben Sie eine fertige Dusche und wollen trotzdem eine kleine Infrarot-Einheit in Ihrem Bad? Dann kann Ihnen die Firma Kletecka das Infrarot-Paneel INTENSE Easy mit Sitz an einem geeigneten Ort montieren. Wenn Sie eine neue Dusche planen, berücksichtigt die Kletecka GmbH gerne das Modul INTENSE Pure Plus innerhalb der Duschwände mit vorgerichteter Unterputz-Stromzufuhr. So können Sie die Infrarot-Anwendungen innerhalb der Duschkabine genießen und auch während des Duschens dazu schalten. Mit einfacher Sensorbedienung hinter Glas lässt sich das Modul je nach Bedürfnis bequem steuern. www.kletecka.info