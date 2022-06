Echte Green-Jobs im Mostviertel

Abfall. Teil unseres täglichen Lebens, permanentes Relikt unserer Konsumgesellschaft. Unbeachtet, ungeliebt, aber trotz allem ein Faktum, das die Menschheit bereits seit Jahrtausenden begleitet. Dennoch wurde die Entsorgung des Abfalls erst in den vergangenen Jahrzehnten ein gesellschaftlich relevantes Thema. Ein Thema, das niemand braucht, das niemand will. Dabei hat Abfall große Potentiale, denn in ihm schlummern die wertvollsten Ressourcen!

Genau das erkannte die Familie Müller-Guttenbrunn bereits 1954. Seitdem arbeitet man im Mostviertel an der stetigen Verbesserung des Wertstoffkreislaufs. Angetrieben von der Freude an der Rohstoff-Wiedergewinnung, geprägt von Pioniergeist und großem Engagement, Vision und Innovation, solidem Wachstum und 100%igem Teamwork entwickelte sich das Familienunternehmen zu einem der innovativsten Recycling-Spezialisten Europas.

Die Natur kennt keine Abfälle!

„Die Müller-Guttenbrunn Gruppe hat sich die Natur zum Vorbild genommen. Sie kennt keine Rückstände“, berichtet Mag. Christian Müller-Guttenbrunn, der dem Unternehmen seit 2006 in dritter Generation vorsteht.

Seit fast 70 Jahren lebt man bei MGG (Müller-Guttenbrunn Gruppe) Nachhaltigkeit als Selbstverständlichkeit und die Teammitglieder arbeiten in „echten Green-Jobs“ wie Christian Müller-Guttenbrunn stolz ausführt: „Für uns ist das keine Modeerscheinung, sondern fixer Bestandteil unserer Firmen-DNA. Und wir suchen auch immer neue Mitarbeiter. Wer also Interesse am Thema Recycling hat, vom LKW-Fahrer bis zum Kunststofftechniker, sollte sich einfach unter www.mgg-recycling.com melden!“