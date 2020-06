Ja, so ist es anno 2020.

Genießen wir die Zeit ohne Reisestress, überfüllte Tourismus-Zentren und erfreuen wir uns am hohen Qualitätsniveau der heimischen Tourismusbetriebe. Und weil das Gute bekanntlich so nah ist, haben wir ein paar der schönsten Plätze im Mostviertel vor den Vorhang geholt. In unserer Sommer-Ausgabe werfen wir zudem wieder einen Blick auf Land & Leute; haben wir mit Filmtiertrainer Fritz Grud und dem Koi-Züchter Ernst Dobsicek gesprochen; beleuchten wir die äußerst aktive regionale Musikszene; lassen wir die Basilika Maria Taferl anlässlich ihres 360-Jahr-Jubiläums hoch leben und liefern wir jede Menge Neuigkeiten, die uns das Leben verschönern.

Ein verspätetes „Willkommen“ unserem neuen Motor-Mann Jürgen Adelmann,

der den neuen Golf 8 und das Amstettner Lastenrad exklusiv Probe gefahren ist.

Schönen Sommer!

h.schoder@noen.at

Das nächste HALLO MOSTVIERTEL erscheint am 16.09.2020.