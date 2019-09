Hans Schoder zum Produkt.

Wenn man bei Amstetten vom Pulsschlag des Mostviertels spricht, dann hat das seinen guten Grund. Oder besser gesagt, seine vielen guten Gründe. In nahezu allen Bereichen wird die Stadtentwicklung derzeit vorangetrieben, werden Projekte in Angriff genommen und Zukunftsvisionen geschmiedet. Das aktuelle Hallo! MOSTVIERTEL widmet der Bezirkshauptstadt einen großen Schwerpunkt. Ihren fleißigen Menschen, ihren kreativen Ideen und ganz besonders ihrer enormen Wirtschaftskraft.

Wir blicken gleichzeitig auch wieder in die gesamte Region – hin zu Menschen, deren Berufe oder persönliche Leidenschaften interessante Geschichten schreiben.

Zu einem Waidhofner, der weltweit archäologische Fundstätten mittels 3D-Scans, Drohnenaufnahmen und modernsten Technologien visualisiert. Zu einer Seitenstettner Ärztin, die seit fünf Jahren neue Familienautorität unter Lebensgefahr im Gazastreifen lebt und vermittelt. Zu einem Aschbacher, der in 14 Tagen um die Welt reiste. Aber auch zu einer Gruppe ambitionierter Hobbysportler, die zu den drei Wallfahrtskirchen im Mostviertel in die Pedale trat – in nur neun Stunden. Zu einem Scheibbser Pizza-Bäcker, dessen große Leidenschaft dem Operngesang gehört und, und, und.

Viel Freude beim Lesen und einen erfolgreichen Start in den Herbst!