Ja, so manchem schmeckten die Ferienmonate wenig – wie es auch unser Karikaturist BUL in seiner neuen Arbeit zum Ausdruck bringt. Aus - vorbei! Nun gilt unsere Aufmerksamkeit dem Herbst – oftmals als „Goldener Herbst“ gepriesen.

Zugegeben: Wenn das Obst erntereif ist, die Wälder ihr Laub bunt färben und die flachere Sonne in den Bergen mit einer scheinbar endlosen Fernsicht fasziniert, könnte man schon ins Schwärmen geraten. Vielleicht ist es gerade das, was heuer über das Fehlen von Oktoberfesten, Herbstmessen oder uneingeschränkten Freizeit-Träumen hinweg helfen kann. Lesen Sie im aktuellen Hallo! Mostviertel, warum das Gute so nahe ist.

Wir schauen einmal mehr auf die unermüdliche Arbeit unserer Bauern, laden zum Radeln, Wandern & Genießen an die Moststraße sowie ins Melker Alpenvorland ein, haben mit Alexander Eder geplaudert und liefern interessante Neuigkeiten vom regionalen Arbeitsmarkt - für Lehre & Karriere.

Viel Freude beim Lesen und einen schönen Goldenen Herbst!

