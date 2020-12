Wenn ich nur daran denke, wie viele meiner Freunde und Bekannten sich in den vergangenen Jahren so etwas gewünscht hätten. Der Advent 2020 tut vielen von uns vielleicht auch ganz gut.

Natürlich bleibt der Wermutstropfen, den die soziale Isolation verursacht. Ein netter Glühweintratsch, ein gemütlicher Abend in der Lieblingsbar – ja das wäre schon schön. Versprochen – das wird ganz sicher bald alles wieder möglich sein. Und weil Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist, denken wir eben an den nächsten Kulturabend, das nächste Café-Plauscherl oder das erste Zeltfest seit Langem. Das wird dann um so schöner!

Bis es soweit ist, trösten wir Sie mit Geschichten aus dem Mostviertel. Lesen Sie in unserer Dezember-Ausgabe über interessante Menschen, über die regionale Holznutzung, eindrucksvolle Bauten, erfolgreiche Firmen, über Neujahrsvorsätze und vieles mehr.

Stichwort Neujahr: Namens des gesamten Hallo! Mostviertel-Teams wünsche ich allen Leserinnen und Lesern ein frohes, friedvolles Weihnachtsfest und ALLES GUTE für 2021. Wir freuen uns schon jetzt auf weitere erfrischende Ausgaben unseres kleinen feinen Magazins! Das Mostviertel hat noch viel zu erzählen!

